Générateur de Vidéos Explicatives : Créez un Contenu Engagé

Créez des vidéos explicatives captivantes efficacement, en utilisant des modèles conçus professionnellement pour tout sujet.

Créez une vidéo explicative de 1 minute pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment le générateur de vidéos explicatives AI de HeyGen simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des superpositions de texte à l'écran soulignant les étapes clés, complétées par une voix AI dynamique et claire. La vidéo démontrera spécifiquement l'efficacité de la transformation d'un texte brut en un script soigné grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script', transformant une description de produit en un tutoriel captivant sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 90 secondes destinée aux équipes de formation et développement en entreprise, illustrant comment intégrer rapidement de nouveaux employés avec HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et corporatif, utilisant divers avatars AI représentant différents rôles, associés à des voix off multilingues pour une accessibilité mondiale. Mettez en avant la capacité de 'Génération de voix off' pour produire efficacement des vidéos de formation qui répondent à une main-d'œuvre internationale, assurant un message cohérent dans toutes les régions.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative marketing dynamique de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu, démontrant comment HeyGen améliore la créativité des campagnes pour les vidéos explicatives. Le style visuel et audio doit être très engageant, incorporant des couleurs vives, des graphiques animés élégants et une musique contemporaine professionnelle. Ce prompt se concentrera sur l'utilisation des 'Modèles et scènes' de HeyGen pour personnaliser rapidement les éléments vidéo, montrant comment les utilisateurs peuvent adapter des modèles conçus professionnellement en un contenu vidéo unique et percutant sans connaissances approfondies en design.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo pédagogique de 75 secondes pour les éducateurs et les créateurs de contenu e-learning, détaillant les avantages d'un générateur de vidéos explicatives pour un apprentissage accessible. Le style visuel doit être clair et informatif, utilisant des polices accessibles et une voix AI calme et autoritaire, en priorisant la lisibilité et la compréhension. Cette vidéo doit spécifiquement mettre en avant la fonctionnalité 'Sous-titres/captions' de HeyGen pour une accessibilité accrue et démontrer comment la capacité de 'Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' assure une diffusion flexible du contenu sur toute plateforme d'apprentissage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives

Créez facilement des vidéos explicatives pédagogiques engageantes. Transformez vos idées en visuels animés clairs qui captivent et éduquent votre public en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre contenu pédagogique directement dans notre éditeur. Notre plateforme utilise la création de texte en vidéo pour transformer votre script en une narration visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Choisissez parmi notre vaste bibliothèque de modèles et scènes conçus professionnellement pour établir rapidement l'apparence et l'ambiance de votre vidéo explicative.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et des Éléments
Ajoutez des sous-titres AI clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension. Personnalisez d'autres éléments vidéo à l'aide de l'éditeur glisser-déposer pour une finition soignée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo explicative animée dans le ratio d'aspect souhaité en tant que fichier MP4, prêt à être partagé immédiatement sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever la Formation et le Développement

.

Exploitez l'AI pour produire des vidéos de formation engageantes qui captent l'attention et améliorent considérablement la rétention des connaissances et le développement des compétences pour les équipes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI ?

HeyGen permet une création de "texte en vidéo" fluide, transformant les scripts en "vidéos explicatives animées" dynamiques grâce à une technologie avancée d'"avatars AI" et de "générateur de voix AI". Cette "interface conviviale" rend le processus efficace et accessible pour tout utilisateur.

Puis-je personnaliser mes vidéos explicatives avec les outils techniques de HeyGen ?

Absolument. L'"éditeur glisser-déposer" de HeyGen vous permet de "personnaliser les éléments vidéo" de manière extensive, y compris l'ajout de "sous-titres AI" et l'application des "contrôles de marque" spécifiques à votre entreprise. Cela garantit que vos "vidéos explicatives" sont parfaitement alignées avec votre message.

Quelles options de sortie sont disponibles pour les vidéos explicatives de HeyGen ?

HeyGen prend en charge des options de sortie polyvalentes, vous permettant d'"exporter en MP4" pour une large compatibilité sur les plateformes. Vous pouvez également générer votre contenu de "générateur de vidéos explicatives" en "plusieurs langues" pour atteindre efficacement un public mondial.

HeyGen est-il facile à utiliser pour créer des vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen offre une "interface conviviale" intuitive qui simplifie l'ensemble du processus de "générateur de vidéos explicatives AI", du script à la production finale. En utilisant des "modèles conçus professionnellement", même les débutants peuvent créer rapidement des "vidéos explicatives" de haute qualité et percutantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo