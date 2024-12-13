Générateur de Vidéo de Démonstration Instructive : Améliorez les Démonstrations de Produits

Créez des vidéos de démonstration de produit époustouflantes avec notre générateur de vidéo IA. Ajoutez instantanément des sous-titres ou captions professionnels pour engager un public plus large.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité spécifique au sein d'une plateforme SaaS, ciblant les décideurs B2B. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et élégant avec des transitions dynamiques et un avatar IA engageant pour présenter les avantages et les fonctionnalités clés. Utilisez les avatars IA de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour délivrer un message concis et percutant, en mettant l'accent sur l'aspect 'générateur de vidéo de démonstration instructive' de la solution.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de documentation de 90 secondes décrivant une procédure opérationnelle standard (SOP) pour la formation interne des équipes. Cette vidéo vise à intégrer de nouveaux employés, les guidant à travers un flux de travail en plusieurs étapes. Le style visuel doit être convivial et accessible, incorporant des superpositions de texte animées et des séquences vidéo de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix IA encourageante. Les modèles et scènes polyvalents de HeyGen aideront à structurer efficacement ce contenu axé sur l'intégration.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 2 minutes fournissant une plongée approfondie dans les options de configuration avancées pour un système d'entreprise. Le public cible comprend des administrateurs système expérimentés nécessitant des conseils techniques précis. Le style visuel doit comporter des vues détaillées et zoomées de l'interface et des explications textuelles claires, avec une voix IA autoritaire. L'inclusion obligatoire des sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité et soulignera les informations critiques pour ce contenu pertinent pour le 'générateur de sous-titres'.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéo de démonstration instructive

Transformez sans effort vos idées en vidéos de démonstration instructive engageantes avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant votre flux de travail et captivant votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script ou saisissez directement votre contenu instructif. Notre IA analysera le texte, le préparant pour une présentation visuelle engageante grâce à notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA ou utilisez des modèles personnalisables pour représenter parfaitement votre marque et délivrer votre message avec impact.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Appliquez votre kit de marque unique, en incorporant logos et couleurs de marque pour assurer une représentation cohérente dans toutes vos vidéos de démonstration avec nos contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de démonstration instructive terminée dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur n'importe quelle plateforme pour éduquer efficacement votre audience grâce à notre redimensionnement et exportation des formats d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Extraits de Démonstration de Produit Engagés

.

Générez rapidement des vidéos de démonstration instructive courtes et captivantes pour les réseaux sociaux, captivant les audiences et suscitant l'intérêt pour vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des voix off et sous-titres dynamiques ?

HeyGen utilise une IA avancée pour la "génération de voix off" à partir de texte, offrant une large gamme de voix naturelles. Il génère également automatiquement des "sous-titres/captions" précis pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos besoins en "générateur de vidéo de démonstration instructive".

HeyGen peut-il utiliser des avatars IA pour des démonstrations de produit engageantes ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer des "avatars IA" réalistes et des "têtes parlantes" dans votre contenu, rendant votre "créateur de vidéo de démonstration de produit" plus engageant. Ces avatars délivrent des scripts avec des expressions réalistes, idéales pour captiver les "vidéos de démonstration".

Quels modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour divers cas d'utilisation ?

HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" professionnels et de scènes, conçus pour lancer votre processus de création. Vous pouvez facilement les personnaliser avec les éléments de votre "kit de marque", permettant un développement rapide de contenu soigné pour les réseaux sociaux ou l'intégration.

HeyGen est-il adapté pour générer une documentation vidéo complète ?

Absolument. HeyGen sert de "générateur de vidéo IA" efficace pour créer des "documentations vidéo" détaillées et des "SOPs avec IA" à partir de scripts textuels simples. Combinez "texte-à-vidéo à partir de script" avec "voix off IA" pour transmettre clairement des informations complexes dans un format structuré.

