Créateur de Vidéos d'Instruction pour Entreprises : Stimulez l'Apprentissage et l'Engagement

Générez rapidement des vidéos de formation et des vidéos explicatives captivantes en utilisant notre fonctionnalité de texte à vidéo, rendant les sujets complexes clairs.

Concevez une vidéo d'instruction d'une minute destinée aux nouveaux employés, illustrant les valeurs fondamentales de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des avatars AI diversifiés présentant chaque valeur, accompagnés d'une voix off dynamique et claire. Mettez en avant l'utilisation des avatars AI et de la génération de voix off de HeyGen pour créer un contenu captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes destinée au personnel de support informatique, détaillant un nouveau protocole de dépannage logiciel. Adoptez un style visuel épuré et technique, combinant des enregistrements d'écran avec des superpositions animées concises, et assurez une voix off précise et calme. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo, en veillant à ce que toutes les étapes soient correctement transmises.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 2 minutes pour les chefs de projet, décrivant les meilleures pratiques pour la mise en œuvre d'un flux de travail agile. L'esthétique doit être dynamique et informative, utilisant une variété de modèles et de scènes pour illustrer des concepts complexes, soutenue par un style audio confiant et encourageant. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient la création de modules d'apprentissage professionnels.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing interne de 45 secondes pour les équipes de vente, annonçant une nouvelle fonctionnalité produit avec ses principaux avantages. La présentation visuelle doit être de haute qualité et percutante, incorporant des graphiques vibrants et un ton audio persuasif. Démontrez l'adaptabilité de la vidéo sur différentes plateformes en mentionnant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un visionnage optimal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Instruction pour Entreprises

Exploitez les outils vidéo AI et les fonctionnalités conviviales pour créer rapidement et efficacement des vidéos d'instruction de haute qualité et captivantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu d'instruction. Notre plateforme puissante peut transformer votre texte en une vidéo dynamique, formant la base de votre guide d'entreprise.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi des avatars AI professionnels ou en commençant par un modèle personnalisable pour engager visuellement votre audience avec votre contenu d'instruction.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding pour maintenir la cohérence, ou générez des voix off claires pour délivrer votre message avec précision.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo d'instruction d'entreprise de haute qualité, optimisée pour divers ratios d'aspect, et partagez-la facilement sur les plateformes pour atteindre efficacement votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Commerciaux Complexes

Expliquez clairement les processus et produits commerciaux complexes avec des vidéos explicatives générées par l'IA faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise alimentées par l'IA ?

HeyGen est un outil vidéo AI intuitif qui simplifie la production vidéo en permettant la création de vidéos à partir de texte en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée. Cela permet de développer efficacement des vidéos de haute qualité adaptées aux besoins des entreprises.

HeyGen peut-il générer des vidéos explicatives animées captivantes sans logiciel complexe ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos animées professionnelles et des vidéos explicatives captivantes, en utilisant une vaste bibliothèque de modèles et une interface d'édition par glisser-déposer conviviale. Vous pouvez intégrer sans effort des médias de stock et un branding personnalisé pour produire des vidéos de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation ou de marketing efficaces ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes telles que l'enregistrement d'écran, la génération de scripts avancée et des contrôles de branding personnalisables pour produire des vidéos de formation et de marketing professionnelles. Ces outils garantissent que vos vidéos de haute qualité transmettent efficacement votre message et votre identité de marque.

Comment les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen améliorent-ils la création de contenu vidéo ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos scripts avec des expressions réalistes, tandis que la génération de voix off avancée offre des voix naturelles pour votre contenu vidéo. Cette combinaison puissante, accompagnée de sous-titres automatiques, garantit que vos messages sont clairs, captivants et accessibles à votre audience.

