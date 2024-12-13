Créateur de Vidéos Institutionnelles pour Vidéos Professionnelles d'Entreprise

Produisez rapidement des vidéos de formation et de vente de haute qualité avec des capacités puissantes de texte-en-vidéo à partir de script.

Dans cette vidéo institutionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing, plongez dans le monde de la Collaboration et de la Créativité, en soulignant comment HeyGen peut transformer des idées en vidéos marketing percutantes. En utilisant la plateforme alimentée par l'IA, nous capturons des scènes visuellement attrayantes avec des transitions modernes et élégantes, accentuées par des voix off engageantes. Regardez comment les modèles et les scènes donnent vie à des concepts complexes, garantissant que chaque message résonne avec clarté et puissance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Embarquez pour un voyage de 90 secondes avec le Générateur de Vidéos AI avancé de HeyGen, conçu pour les formateurs d'entreprise désireux d'améliorer leurs méthodes d'enseignement. Cette vidéo guidera les spectateurs à travers le processus fluide de création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI, complétées par des sous-titres en temps réel et des graphismes captivants. La vidéo utilise un son net et clair associé à des visuels haute définition, soulignant la prouesse technique requise pour une diffusion efficace des connaissances.
Exemple de Prompt 2
Libérez votre créativité avec une vidéo promotionnelle de 45 secondes conçue pour les startups et les entrepreneurs, en mettant l'accent sur le rôle essentiel de HeyGen en tant que créateur de vidéos en ligne. Avec un accent sur des visuels rapides et énergiques et des pistes audio rythmées, découvrez comment la capacité intuitive de Texte-en-vidéo à partir de script peut transformer un simple texte en contenu vidéo dynamique parfait pour les plateformes de médias sociaux. Célébrez l'art de la narration, conçu pour captiver le public numérique moderne.
Exemple de Prompt 3
Découvrez le pouvoir de la communication visuelle dans cette vidéo informative de 2 minutes dédiée à la création de contenu vidéo d'entreprise. Destinée aux monteurs vidéo dans les grandes organisations, cette vidéo souligne l'importance d'expériences vidéo sur mesure en utilisant les outils de Personnalisation AI de HeyGen. Plongez dans des scènes remplies de transitions de qualité professionnelle et de bandes sonores immersives. C'est un guide cinématographique démontrant l'efficacité et l'impact de la bibliothèque multimédia et du support de stock de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Institutionnelles

Créez sans effort des vidéos institutionnelles professionnelles pour votre organisation avec la puissante plateforme vidéo AI de HeyGen, rationalisant la création de contenu du concept à la réalisation.

1
Step 1
Choisir un Point de Départ
Commencez votre vidéo institutionnelle en choisissant parmi une variété de "Modèles & scènes" professionnels pour correspondre à votre message, assurant un démarrage fluide de votre processus de "Création de vidéo".
2
Step 2
Ajouter des Avatars AI et Votre Contenu
Donnez vie à votre récit en ajoutant des "Avatars AI" réalistes qui peuvent délivrer votre script. Intégrez facilement votre propre contenu pour rendre votre projet "Générateur de Vidéos AI" vraiment unique.
3
Step 3
Appliquer des Voix Off et des Affinements
Améliorez l'impact de votre vidéo avec la "Génération de voix off" professionnelle dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité puissante aide à créer un contenu clair et percutant adapté à tout "créateur de vidéos d'entreprise".
4
Step 4
Exporter et Optimiser pour la Distribution
Finalisez votre vidéo institutionnelle et utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour la formater parfaitement pour toute plateforme. Distribuez facilement votre contenu de haute qualité pour des "vidéos marketing" ou des communications internes, atteignant votre audience avec précision.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès Client

Transformez les témoignages clients en vidéos convaincantes alimentées par l'IA, renforçant la confiance et démontrant la valeur aux clients potentiels avec facilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos institutionnelles ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de contenu vidéo d'entreprise, permettant aux entreprises de produire des vidéos marketing, de formation et de vente professionnelles avec une facilité et une efficacité inégalées.

Puis-je personnaliser des vidéos pour ma marque en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes personnalisables, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, logos et couleurs pour un contenu vidéo unique et conforme à votre image de marque. Cela favorise l'expression créative pour chaque projet.

Quels outils vidéo AI sont disponibles dans HeyGen pour un contenu dynamique ?

HeyGen fournit des outils vidéo AI puissants, y compris des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte-en-vidéo, pour générer rapidement un contenu engageant et personnalisé. Notre plateforme alimentée par l'IA rend la création de vidéos dynamiques accessible à tous.

HeyGen prend-il en charge l'édition vidéo efficace et la collaboration ?

Oui, HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne intuitif avec une suite d'enregistrement complète pour un montage vidéo facile. Notre plateforme est conçue pour faciliter des flux de travail de création vidéo fluides et la collaboration au sein des équipes.

