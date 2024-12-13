Élevez la Formation : Votre Créateur de Vidéos de Formation Institutionnelle

Créez des vidéos de formation interactives pour un eLearning et une intégration efficaces, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour construire rapidement un contenu d'entreprise engageant.

Créez une vidéo de formation d'entreprise de 45 secondes destinée aux nouveaux employés d'une institution financière, visuellement professionnelle et conviviale avec un audio clair et encourageant, les introduisant à la culture de l'entreprise. Utilisez des avatars AI pour représenter les chefs de différents départements, rendant le processus d'intégration personnel et accueillant sans besoin de tournage en direct.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation institutionnelle de 60 secondes destinée à tout le personnel existant pour expliquer la politique de confidentialité des données mise à jour. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, utilisant des animations subtiles pour mettre en évidence les points clés, complété par une voix sérieuse mais accessible. Intégrez des sous-titres clairs pour garantir une accessibilité et une compréhension complètes à travers diverses préférences d'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour le personnel interne, démontrant comment utiliser un nouvel outil de gestion de projet. L'esthétique doit être moderne et simple, avec des couleurs vives et une voix off instructive et dynamique, rendant les étapes complexes faciles à comprendre. Exploitez des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque et accélérer la production de ces modules d'eLearning rapides.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour l'équipe de direction d'une grande entreprise, introduisant une nouvelle initiative stratégique axée sur la durabilité. Le style visuel doit être inspirant et cinématographique, utilisant des séquences d'archives percutantes et une voix off générée professionnellement pour transmettre la vision de l'organisation. Employez des techniques de narration pour inspirer et engager, conçues efficacement avec une génération de voix off de haute qualité pour délivrer un message unifié.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation institutionnelle

Rationalisez votre formation d'entreprise avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI. Produisez rapidement un contenu de haute qualité qui éduque et retient les connaissances.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par transformer votre script de formation en une narration visuelle. Exploitez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo alimentée par l'AI pour générer une vidéo professionnelle, ou choisissez parmi des modèles personnalisables.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de l'Interactivité
Renforcez votre message avec un contenu engageant. Incorporez des éléments interactifs comme des avatars AI pour narrer votre formation, ou utilisez notre bibliothèque multimédia pour enrichir vos scènes.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Assurez-vous que votre formation reflète l'identité de votre marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence et ajoutez des sous-titres pour une accessibilité plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation et préparez-la pour votre audience. Utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour obtenir le format parfait pour toute plateforme, garantissant que vos vidéos de formation d'entreprise sont prêtes pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier l'Éducation Spécialisée

Transformez des sujets complexes, comme les sujets médicaux, en formations vidéo claires et accessibles, améliorant l'éducation institutionnelle spécialisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un créateur idéal de vidéos de formation institutionnelle ?

HeyGen est une plateforme alimentée par l'AI conçue pour créer des vidéos de formation d'entreprise de haute qualité. Elle permet aux institutions de produire efficacement un contenu engageant, améliorant le partage des connaissances et les processus d'intégration avec des modèles personnalisables et des avatars AI.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour produire rapidement des vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation grâce à son interface intuitive et ses capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI. Vous pouvez transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles, réduisant considérablement le temps de production avec des outils d'édition robustes.

HeyGen prend-il en charge la création d'éléments interactifs pour l'eLearning ?

Bien que HeyGen excelle dans la génération de contenu vidéo engageant, il permet aux créateurs de produire des vidéos qui peuvent être intégrées dans des vidéos de formation interactives et des modules d'eLearning. Ses avatars AI et sa génération complète de voix off améliorent les techniques de narration pour un meilleur engagement des spectateurs.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu des vidéos de formation avec une marque spécifique ?

Absolument, HeyGen garantit que le résultat de votre logiciel de formation vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Il offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer des logos et des couleurs personnalisés, ainsi que des fonctionnalités comme les sous-titres, pour une finition soignée et professionnelle.

