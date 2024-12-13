Générateur de Vidéos de Formation Institutionnelle : Créez des Cours Engagés

Améliorez la rétention des connaissances et réduisez les coûts de formation avec l'AI. Générez des vidéos professionnelles sans effort en utilisant Texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "générateur de vidéos de formation" simplifie l'intégration des employés. Le style visuel doit être moderne avec des éléments infographiques, complété par une voix off AI dynamique. Mettez en avant la facilité d'utilisation avec des "Modèles & scènes" pour personnaliser rapidement le contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une démo professionnelle de 60 secondes pour un "créateur de vidéos de formation" ciblant les responsables RH dans les entreprises de taille moyenne. Adoptez un style visuel épuré et corporatif avec une voix AI calme et autoritaire. Démontrez la puissance des "avatars AI" pour offrir une formation sur la conformité engageante.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel produit convaincant de 30 secondes pour les équipes marketing, en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" pour créer des "vidéos de formation d'entreprise" dynamiques. Le style visuel doit être élégant avec des animations ciblées, soutenu par une voix off AI énergique. Soulignez la création rapide de contenu à partir de scripts existants.
Exemple de Prompt 3
Créez un segment éducatif de 90 secondes pour les éducateurs développant des modules d'apprentissage en ligne, en mettant l'accent sur la clarté et la "rétention des connaissances". Le style visuel doit être épuré avec des illustrations engageantes, enrichi par une "Génération de voix off" chaleureuse et encourageante et des "Sous-titres/captions" synchronisés pour l'accessibilité. Montrez comment cela aide à créer un contenu "eLearning" efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Institutionnelle

Créez sans effort des vidéos de formation d'entreprise engageantes qui améliorent la rétention des connaissances et simplifient votre processus d'intégration avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre texte dans la plateforme ou utilisez l'AI pour générer du contenu. Notre capacité de "Texte en vidéo à partir de script" transforme vos mots écrits en un récit visuel dynamique, prêt pour votre projet de "créateur de vidéos de formation".
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu de formation. Cette capacité garantit que vos vidéos de formation d'entreprise sont engageantes et professionnelles, rendant l'expérience d'apprentissage plus dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez instantanément des narrations au son naturel avec notre fonctionnalité de "Génération de voix off". Choisissez parmi des voix diverses pour transmettre votre message clairement, assurant un audio de haute qualité pour une meilleure "rétention des connaissances" dans vos modules d'eLearning.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Finalisez votre projet en appliquant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes. Partagez facilement votre contenu de formation complété à travers votre organisation, rendant vos efforts de "générateur de vidéos de formation institutionnelle" largement accessibles.

Cas d'Utilisation

Simplifiez l'Éducation en Santé

Générez des vidéos claires et concises pour simplifier des sujets médicaux complexes, améliorant la formation et la compréhension en santé institutionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen simplifie le processus pour devenir un créateur de vidéos de formation compétent en offrant une plateforme robuste alimentée par l'AI avec des modèles hautement personnalisables. Vous pouvez générer sans effort des vidéos de formation d'entreprise engageantes à partir de texte, garantissant un produit final soigné.

Puis-je intégrer des avatars AI et des voix off uniques dans mes vidéos de formation institutionnelle ?

Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars AI réalistes et de voix off AI de haute qualité, vous permettant de créer un contenu dynamique et engageant. Cette capacité de texte en vidéo garantit que vos vidéos de formation institutionnelle sont à la fois professionnelles et mémorables pour votre public.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour les initiatives d'eLearning et d'intégration des employés ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen en fait un générateur de vidéos de formation idéal pour développer un contenu d'eLearning et d'intégration percutant. En créant des vidéos cohérentes et professionnelles, HeyGen aide à améliorer la rétention des connaissances et assure une diffusion efficace des informations critiques.

HeyGen offre-t-il des outils complets pour générer un contenu de formation diversifié ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de formation polyvalent qui soutient la création de contenu diversifié grâce à sa vaste bibliothèque de médias, ses scènes personnalisables et ses contrôles de marque. Cela vous permet de produire une large gamme de vidéos de formation d'entreprise adaptées à des besoins spécifiques.

