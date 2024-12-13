Générateur de Vidéos Instantané : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez vos idées en vidéos captivantes avec des voix AI réalistes grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "créateur de vidéos AI" simplifie leurs efforts de marketing. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec du texte animé engageant, complété par une "génération de voix off" dynamique et professionnelle. Le récit de la vidéo pourrait suivre un utilisateur transformant rapidement un script marketing en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, mettant en avant l'efficacité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un court métrage instructif de 45 secondes destiné aux créateurs de contenu et aux influenceurs des réseaux sociaux, démontrant comment décomposer des sujets complexes avec HeyGen. Utilisez un style visuel dynamique avec des coupes rapides et des "Sous-titres/captions" bien visibles à l'écran, soutenus par une voix AI énergique et jeune. Cette vidéo devrait présenter un "avatar AI" réaliste agissant comme un expert "tête parlante", créant du contenu "création de vidéos" engageant sans effort.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative éducative de 60 secondes pour les créateurs de cours en ligne et les éducateurs, illustrant la facilité de production de matériel de cours. L'approche visuelle doit être claire et informative, utilisant des enregistrements d'écran intégrés avec des graphiques superposés de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock", accompagnés d'une voix AI claire, autoritaire mais amicale. Concentrez-vous sur la façon dont les "Modèles & scènes" de HeyGen permettent une création rapide de "générateur de texte en vidéo", simplifiant le développement de contenu.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de mise à jour de produit concise de 15 secondes pour les professionnels occupés et les chefs de produit, adaptée aux annonces rapides sur les réseaux sociaux. Optez pour un style visuel minimaliste et élégant, délivrant l'information via une voix AI confiante et concise. Cette pièce rapide de "générateur de vidéos AI" devrait présenter un "avatar AI" délivrant la mise à jour, montrant l'efficacité de HeyGen pour une communication rapide et son "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" pour différentes plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Instantané

Transformez facilement votre script en une vidéo soignée avec des outils alimentés par AI. Créez un contenu visuel époustouflant en quelques clics seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script. La fonctionnalité innovante de texte en vidéo à partir de script de HeyGen transforme instantanément votre texte en contenu visuel, agissant comme votre générateur personnel de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Ces têtes parlantes réalistes apportent une touche professionnelle à vos présentations vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Personnalisations
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité et personnalisez son apparence en utilisant des modèles préfabriqués et des contrôles de marque pour correspondre parfaitement à votre style.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création en l'exportant en fichier MP4 avec diverses options de redimensionnement des rapports d'aspect, garantissant qu'elle est prête pour un partage fluide sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Témoignages Clients Automatisés

.

Transformez instantanément les histoires de réussite de vos clients en vidéos convaincantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité avec facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen transforme vos invites textuelles et scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix AI naturelles, simplifiant ainsi tout le processus de création vidéo.

Puis-je créer des vidéos avec des têtes parlantes et des voix off personnalisées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos dynamiques avec des têtes parlantes et de générer des voix off au son naturel. Vous pouvez également utiliser des modèles préfabriqués pour lancer vos projets de générateur de vidéos instantané.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de contenu ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace en offrant des outils d'édition vidéo robustes, un soutien complet de bibliothèque de médias et des contrôles de marque, permettant une création vidéo polyvalente adaptée à toute plateforme comme les réseaux sociaux.

Comment HeyGen peut-il aider à la génération de scripts et à la sortie finale de la vidéo ?

HeyGen fournit un générateur de scripts AI pour vous aider à créer des récits captivants sans effort. Une fois votre vidéo terminée, vous pouvez facilement l'exporter en fichier MP4, prête à être utilisée immédiatement.

