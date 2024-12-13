Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "créateur de vidéos AI" simplifie leurs efforts de marketing. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec du texte animé engageant, complété par une "génération de voix off" dynamique et professionnelle. Le récit de la vidéo pourrait suivre un utilisateur transformant rapidement un script marketing en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, mettant en avant l'efficacité.

