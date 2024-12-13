Créateur de Vidéos de Mise à Jour Instantanée : Création de Vidéos Rapide et Facile

Créez des mises à jour vidéo professionnelles pour les réseaux sociaux et les actualités de l'entreprise sans effort. Notre générateur de vidéos AI utilise la conversion de texte en vidéo pour un contenu rapide.

Créez une vidéo de mise à jour technique d'une minute pour les professionnels de l'informatique, détaillant une nouvelle intégration système. Le style visuel doit être épuré et riche en diagrammes, complété par une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant des explications précises des processus complexes au sein de ce générateur de vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, démontrant une fonctionnalité clé étape par étape. Le style audio doit être clair et guidant, utilisant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer un guide détaillé en narration parlée, assurant la clarté avec des sous-titres synchronisés dans l'Éditeur Vidéo.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de mise à jour instantanée de 45 secondes pour les campagnes sur les réseaux sociaux, ciblant les équipes marketing et les chefs de produit, annonçant une nouvelle fonctionnalité produit. Employez un style visuel dynamique avec des coupes rapides et des graphismes engageants, en utilisant les Modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses vidéos sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour tous les employés de l'entreprise, décrivant les nouvelles procédures de conformité et les mises à jour générales de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être professionnel et autoritaire, mettant en vedette un avatar AI de HeyGen pour délivrer un message cohérent à travers les départements, soutenu par une bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour Instantanée

Générez rapidement des mises à jour vidéo professionnelles pour n'importe quelle plateforme avec notre générateur de vidéos AI intuitif, vous faisant gagner du temps et des efforts.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre texte ou script directement dans la plateforme pour utiliser notre capacité de conversion de texte en vidéo, transformant instantanément vos mots en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes conçus professionnellement pour correspondre à votre marque et à votre message, assurant un aspect soigné pour votre mise à jour.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et des Voix Off
Ajoutez des sous-titres à votre vidéo pour plus de clarté et d'accessibilité, en utilisant notre fonctionnalité robuste de sous-titres/captions pour faire résonner votre message auprès d'un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo avec redimensionnement et exportation des formats, optimisés pour les vidéos sur les réseaux sociaux et autres plateformes, prête à partager votre mise à jour instantanée avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Intégration Dynamiques

Améliorez les programmes de formation et les processus d'intégration avec des vidéos générées par AI, améliorant la rétention des connaissances et l'engagement des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI et le montage vidéo ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo. Les utilisateurs peuvent produire sans effort des vidéos de haute qualité sans compétences complexes en montage, en tirant parti de ses capacités AI avancées.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos professionnelles avec des fonctionnalités avancées ?

Oui, HeyGen excelle à convertir le "texte en vidéo" avec facilité, offrant des voix off professionnelles et la possibilité d'"ajouter des sous-titres" automatiquement. Cette fonctionnalité puissante garantit que votre message est transmis clairement et de manière engageante à votre audience.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour la création de vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour la "création de vidéos" en utilisant divers "modèles de vidéos" et des contrôles de marque robustes. Les utilisateurs peuvent personnaliser le contenu avec des logos et des couleurs sur mesure, assurant la cohérence de la marque dans toutes leurs productions.

HeyGen est-il un éditeur vidéo basé sur le navigateur adapté aux mises à jour vidéo instantanées ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un "éditeur basé sur le navigateur" complet, ce qui en fait un "créateur de vidéos de mise à jour instantanée" idéal pour un contenu dynamique. Son interface intuitive de glisser-déposer facilite la production rapide de vidéos directement depuis votre navigateur web.

