Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes sur une application logicielle pour les équipes en contact avec les clients, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité avec un style visuel engageant et un audio énergique, montrant comment le générateur de vidéos AI automatise la création.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de documentation d'une minute pour les équipes internes, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres pour expliquer un nouveau flux de travail, en maintenant un style visuel clair et éducatif avec une voix off AI amicale pour faciliter la compréhension, l'édition et la personnalisation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative concise de 30 secondes pour les développeurs ou professionnels IT occupés, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour démontrer rapidement une étape de dépannage courante, visant un style visuel et audio direct et informatif pour fournir une documentation de haute qualité et gagner du temps.
Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels d'installation

Créez sans effort des guides d'installation professionnels et étape par étape avec AI, simplifiant votre processus de documentation vidéo pour une meilleure clarté et efficacité.

1
Step 1
Créez votre tutoriel
Commencez par saisir votre script pour générer votre "générateur de vidéos tutoriels d'installation", en utilisant la puissante capacité "Texte-à-vidéo à partir d'un script".
2
Step 2
Générez des voix off
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle en utilisant la "Génération de voix off" pour ajouter des "voix off AI" claires et cohérentes à partir de votre texte.
3
Step 3
Personnalisez vos scènes
Affinez l'attrait visuel et le contenu de votre vidéo en utilisant des "Modèles & scènes" préconçus pour "éditer et personnaliser" le flux et l'information.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos "Vidéos d'application logicielle" et préparez-les pour la distribution en utilisant le "Redimensionnement d'aspect et les exportations" pour diverses plateformes, prêtes à "publier et partager".

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels d'installation ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos tutoriels d'installation en vous permettant d'enregistrer votre écran et de générer automatiquement des descriptions étape par étape. Cette automatisation réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour une documentation vidéo de haute qualité, économisant du temps pour votre équipe.

Puis-je personnaliser les vidéos tutoriels générées par AI avec un branding spécifique ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos tutoriels AI, garantissant qu'elles s'alignent avec vos directives de marque. Vous pouvez intégrer votre logo et vos couleurs de marque, utiliser divers modèles et enrichir votre documentation de qualité studio avec des avatars AI et une bibliothèque multimédia riche.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos d'application logicielle ?

HeyGen offre des outils puissants comme son extension Chrome dédiée pour enregistrer facilement vos interactions à l'écran afin de créer des vidéos d'application logicielle détaillées. Associé à des voix off AI et des sous-titres automatiques, HeyGen rend la production de documentation vidéo complète efficace et professionnelle.

Comment HeyGen automatise-t-il la documentation vidéo et le partage pour les équipes en contact avec les clients ?

HeyGen automatise une grande partie du processus de documentation vidéo, de la génération de texte à vidéo à l'exportation finale, en faisant un excellent générateur de vidéos AI. Cela permet aux équipes en contact avec les clients de créer et publier rapidement des vidéos de haute qualité, économisant un temps considérable et améliorant la communication.

