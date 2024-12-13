Créateur de Vidéos Guide d'Installation pour des Vidéos Tutoriels Faciles

Transformez vos guides pratiques en tutoriels vidéo captivants sans effort avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle d'une minute présentant un nouvel outil de productivité en ligne, destinée aux propriétaires de petites entreprises, avec un style visuel engageant et amical et un avatar AI clair expliquant comment naviguer dans l'interface. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants de ce guide pratique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 45 secondes sur l'assemblage d'un gadget DIY populaire pour la maison, conçue pour les amateurs et les passionnés de bricolage, caractérisée par un style visuel dynamique et lumineux avec une musique de fond entraînante. Ce guide rapide doit utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour fournir des visuels clairs et rythmés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes sur le nouveau système CRM interne d'une entreprise, destinée aux employés d'entreprise, adoptant un style visuel formel et soigné avec un branding cohérent et un accent sur la clarté. Cette pièce complète doit mettre en avant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement des instructions détaillées et utiliser le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour diverses plateformes internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide d'Installation

Créez facilement des guides d'installation clairs et professionnels avec la plateforme vidéo AI de HeyGen, simplifiant la production de votre contenu d'instruction.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Script
Commencez par coller votre script d'installation ou utilisez le générateur de script AI pour esquisser le contenu de votre guide sans effort, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Voix
Sélectionnez un avatar AI pour présenter vos instructions, puis générez des voix off réalistes pour une livraison claire et engageante de chaque étape.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre guide en intégrant des images pertinentes, des vidéos de la bibliothèque de médias, et en appliquant le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent en utilisant des modèles vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Installation
Finalisez votre vidéo d'instruction avec des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité pour la partager avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Techniques Complexes

.

Transformez des instructions techniques complexes en formats vidéo clairs et digestes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et des voix off AI, pour transformer le texte en "vidéos pratiques" et "tutoriels produits" professionnels rapidement. Cela permet une production efficace de "vidéos de formation" de haute qualité sans compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il générer du contenu vidéo à partir d'un script ?

Absolument. Le "générateur de script AI" de HeyGen vous permet de convertir directement le texte en "vidéos tutoriels" captivantes en utilisant des "voix off AI" réalistes et des "avatars AI". Cela simplifie le processus de création de "guides pratiques" et de contenu "créateur de vidéos guide d'installation" complets.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à divers "modèles vidéo" et un "éditeur vidéo en ligne" pour s'aligner avec votre marque. Vous pouvez intégrer des logos, choisir des couleurs de marque et utiliser les "Captions" de HeyGen et différents ratios d'aspect pour créer un contenu soigné et professionnel.

HeyGen propose-t-il des outils pour capturer le contenu de l'écran ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur la génération de vidéos alimentées par l'AI, sa plateforme s'intègre parfaitement à vos actifs existants, vous permettant de télécharger des enregistrements d'écran pour améliorer vos "vidéos pratiques" et "vidéos d'instruction". La "plateforme de création vidéo AI" vous aide ensuite à ajouter des "voix off AI" et des "Captions" pour une expérience complète de "créateur de vidéos tutoriels".

