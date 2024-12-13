Créateur de Vidéos Explicatives pour Guides d'Installation Faciles

Produisez des vidéos d'installation claires et étape par étape en utilisant un éditeur glisser-déposer et des avatars IA réalistes.

Propriétaires de petites entreprises en difficulté, créez facilement votre prochaine vidéo explicative de 45 secondes pour simplifier les installations de produits complexes. Cette vidéo animée lumineuse et accueillante, avec une voix off amicale et dynamique et des avatars IA réalistes, captivera votre audience et stimulera l'engagement, transformant des instructions complexes en étapes claires et réalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Professionnels du marketing, fatigués des longues productions vidéo ? Produisez une vidéo explicative animée dynamique de 30 secondes pour votre prochain lancement de produit qui capte instantanément l'attention. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour obtenir un style de graphisme animé moderne et rapide, complété par une voix off professionnelle et claire, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Pour les éducateurs et formateurs cherchant à démystifier des concepts techniques complexes, créez une vidéo explicative informative de 60 secondes qui clarifie chaque détail. Cette animation sur tableau blanc propre et informative, associée à une voix off calme et articulée générée sans effort par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantit que votre message est compris et retenu par vos étudiants ou stagiaires.
Exemple de Prompt 3
Startups technologiques, accélérez votre stratégie de contenu en développant une vidéo explicative IA de pointe de 40 secondes qui met en valeur votre innovation. Avec un design épuré et minimaliste et une voix off confiante et énergique, HeyGen vous permet de transformer sans effort votre script méticuleusement élaboré directement en vidéo grâce à sa puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, permettant une itération et un déploiement rapides.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Installation

Créez rapidement des vidéos explicatives d'installation engageantes avec notre plateforme alimentée par l'IA. Simplifiez les instructions complexes et améliorez la compréhension des spectateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou téléchargez directement vos scripts vidéo. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script transforme vos mots en une narration visuelle pour une vidéo explicative efficace.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars IA & Modèles
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour guider les spectateurs à travers le processus d'installation. Améliorez vos visuels avec des modèles prêts à l'emploi pour une vidéo explicative animée captivante.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off & Branding
Générez des voix off naturelles en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off. Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding personnalisés, y compris logos et couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez la production de votre vidéo explicative. Utilisez le redimensionnement du format d'image et les exportations pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu de haute qualité est prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures d'Installation Complexes

Exploitez l'IA pour transformer des processus d'installation complexes en vidéos explicatives claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension des utilisateurs et réduisant les demandes de support.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives captivantes ?

La plateforme vidéo IA de HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives de haute qualité sans effort. Exploitez des avatars IA réalistes et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour donner vie à vos idées sans production vidéo complexe.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour la production de vidéos explicatives ?

HeyGen offre une bibliothèque robuste de modèles vidéo et de scènes personnalisables, ainsi que des avatars IA réalistes, pour simplifier votre production de vidéos explicatives créatives. Vous pouvez facilement intégrer les éléments spécifiques de votre marque pour un produit final soigné.

Est-il facile de créer une vidéo explicative animée avec HeyGen ?

Oui, l'éditeur intuitif glisser-déposer de HeyGen rend la création d'une vidéo explicative animée simple pour tout le monde. Générez des voix off réalistes directement à partir de vos scripts vidéo et produisez un contenu professionnel en quelques minutes.

Puis-je personnaliser mes vidéos explicatives pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo explicative. Assurez-vous que votre contenu reflète constamment votre image professionnelle unique.

