Votre Vidéo Tutorielle sur les Publicités Instagram : Maîtrisez Meta Ads Maintenant

Apprenez à diffuser des publicités dans le fil d'actualité de votre profil Instagram. Créez rapidement des emplacements publicitaires engageants avec les avatars AI de HeyGen pour un impact maximal.

498/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les spécialistes du marketing numérique cherchant à maximiser leur portée bénéficieront de cette vidéo engageante de 45 secondes, illustrant les meilleures pratiques pour tirer parti du fil d'actualité du profil Instagram et des divers emplacements publicitaires. Visuellement, elle sera dynamique et rapide, avec des coupes rapides de différents exemples de publicités sur des écrans mobiles, complétées par une voix off énergique et entraînante. Cette vidéo peut être facilement améliorée avec les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité dans tous les environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 2
Rédigez un explicatif détaillé de 90 secondes pour les entreprises de commerce électronique ayant du mal à définir leur stratégie publicitaire, en se concentrant sur la manière de choisir efficacement un objectif et de cibler le bon public pour les publicités Instagram. L'approche visuelle devrait être un style d'animation sur tableau blanc amical avec des visualisations de données claires, accompagnée d'une voix off éducative. Utiliser la fonctionnalité de modèles & scènes de HeyGen peut simplifier la création de ce contenu informatif.
Exemple de Prompt 3
Pour les créateurs de contenu ayant besoin d'une liste de contrôle rapide avant le lancement, concevez une vidéo concise de 30 secondes démontrant comment prévisualiser efficacement votre publicité et comprendre rapidement les métriques clés. Le style visuel sera moderne et élégant, mettant en avant les interactions de l'interface utilisateur sur un appareil mobile, associé à une voix off directe et concise. La fonctionnalité de redimensionnement & exportation d'aspect-ratio de HeyGen garantit que ce conseil rapide est parfaitement formaté pour diverses plateformes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle sur les Publicités Instagram

Créez un guide vidéo professionnel pour les publicités Instagram en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, rendant les étapes complexes claires et engageantes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Élaborez votre tutoriel sur les publicités Instagram, puis utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir votre guide détaillé en un storyboard visuel sans effort, couvrant les aspects clés de votre campagne.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement votre tutoriel sur les publicités Instagram, assurant une communication claire et un aspect soigné pour votre vidéo expliquant comment diffuser des publicités Instagram.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Explications
Améliorez votre tutoriel en ajoutant des visuels pertinents, des captures d'écran de différents emplacements publicitaires, ou des médias de stock de la vaste bibliothèque de HeyGen pour illustrer chaque étape de la diffusion efficace de publicités Instagram.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Une fois votre tutoriel terminé, utilisez le redimensionnement & exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes, garantissant que votre audience puisse apprendre à suivre les métriques des publicités Instagram avec succès.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Apprentissage pour la Gestion des Publicités

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour la configuration des campagnes publicitaires Instagram, les emplacements publicitaires et le ciblage de l'audience avec des vidéos dynamiques AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités Instagram à fort impact ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu vidéo captivant pour les "publicités Instagram" en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script". Sa plateforme intuitive et ses "modèles & scènes" réduisent considérablement le temps et l'effort nécessaires pour produire des créations publicitaires professionnelles.

Quelles étapes techniques sont impliquées dans le déploiement de vidéos générées par HeyGen via le Gestionnaire de Publicités Meta pour Instagram ?

Après avoir créé votre vidéo engageante avec HeyGen, vous la déploierez via le "Gestionnaire de Publicités Meta", en configurant votre "campagne" avec un "objectif" clair, en définissant votre "audience" et en gérant votre "budget". Ce processus implique de télécharger votre vidéo HeyGen pour créer un "ensemble de publicités" et de choisir les "emplacements publicitaires" appropriés sur Instagram.

HeyGen peut-il optimiser le contenu vidéo pour divers emplacements publicitaires Instagram, tels que le Fil et les Reels ?

Oui, HeyGen propose le "redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" pour s'assurer que votre contenu vidéo est parfaitement adapté à divers "emplacements publicitaires Instagram", y compris le "Fil Instagram" et les "Reels Instagram". Cette capacité aide à maintenir la qualité visuelle et l'engagement à travers différents formats publicitaires.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent la cohérence et la qualité de la marque pour les campagnes publicitaires Instagram ?

HeyGen soutient les "contrôles de sécurité de la marque" et la cohérence grâce à ses robustes "contrôles de branding" comme les logos et couleurs personnalisés, garantissant que vos "publicités Instagram" s'alignent avec l'identité de votre marque. Des fonctionnalités telles que la "génération de voix off" et les "sous-titres/captions" améliorent encore le professionnalisme et l'accessibilité de votre contenu publicitaire.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo