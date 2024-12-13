Créateur de Vidéos Publicitaires Instagram pour des Annonces Rapides et Engagées

Boostez la performance de vos publicités Instagram avec des modèles époustouflants, prêts à l'emploi pour des campagnes vidéo rapides et efficaces.

556/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu découvriront les capacités innovantes d'un créateur de publicités vidéo AI dans cette démonstration sophistiquée de 45 secondes. Avec une esthétique moderne et professionnelle, des transitions fluides et une voix off claire et articulée, la vidéo illustrera le processus de conversion "Texte en vidéo à partir d'un script" en utilisant des "Avatars AI" engageants pour donner vie aux messages marketing, montrant à quel point il est facile de créer des publicités vidéo convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel engageant de 60 secondes pour les agences de publicité et les marketeurs expérimentés cherchant à créer des publicités vidéo hautement personnalisées. Le style visuel doit être détaillé et dynamique, avec une musique de fond énergique et contemporaine qui souligne les outils puissants disponibles pour tout créateur de publicités vidéo. Mettez en avant la précision de la "Génération de voix off" et l'ajout automatique de "Sous-titres/légendes" pour parfaitement adapter et améliorer les projets pour un impact maximal sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Ce clip promotionnel rapide de 15 secondes est conçu pour les marques de commerce électronique et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en évidence de manière vivante le processus fluide d'obtention d'exports de haute qualité pour leurs publicités vidéo. Attendez-vous à un style visuel rapide et percutant, utilisant des graphiques audacieux et un jingle accrocheur et mémorable, tout en démontrant comment la "Bibliothèque multimédia/support de stock" de HeyGen enrichit le contenu et comment le "Redimensionnement & exportation des formats" garantit que les publicités sont parfaites sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Instagram

Créez facilement des publicités vidéo captivantes pour Instagram avec notre créateur de publicités vidéo alimenté par l'AI, conçu pour des résultats rapides et professionnels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre vidéo publicitaire Instagram en sélectionnant parmi une large gamme de modèles prêts à l'emploi, conçus par des professionnels. Ces modèles personnalisables offrent une base solide pour votre vision créative et vous font gagner du temps.
2
Step 2
Personnalisez Votre Annonce
Personnalisez le modèle choisi en utilisant l'éditeur intuitif de glisser-déposer. Ajustez facilement le texte, les images, les vidéos et les éléments de marque pour aligner votre message et votre style uniques de campagne.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Alimentés par l'AI
Améliorez vos publicités vidéo en intégrant des outils de pointe alimentés par l'AI. Incorporez des Avatars AI réalistes ou générez des voix off dynamiques pour rendre votre message encore plus engageant et professionnel.
4
Step 4
Exportez une Vidéo de Haute Qualité
Une fois votre publicité vidéo parfaite, exportez-la dans des formats de haute qualité optimisés pour Instagram. Assurez-vous que votre contenu est net et professionnel sur tous les appareils, prêt à être partagé immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Réussite des Clients

.

Créez des témoignages vidéo convaincants alimentés par l'AI qui mettent en avant le succès des clients, renforçant la confiance et stimulant l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de publicités Instagram ?

HeyGen vous permet de créer facilement des publicités vidéo pour Instagram en utilisant des outils alimentés par l'AI et un éditeur intuitif de glisser-déposer. Profitez de modèles prêts à l'emploi pour lancer votre processus créatif et produire rapidement du contenu engageant.

Puis-je personnaliser les publicités vidéo créées avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des outils d'édition puissants qui permettent de personnaliser en profondeur les publicités vidéo, y compris l'intégration d'Avatars AI, l'ajout de voix off et l'affinage des scripts à partir de suggestions textuelles. Vous pouvez adapter chaque aspect pour correspondre à la vision de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de publicités vidéo AI ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production, vous permettant de générer rapidement des publicités vidéo professionnelles en utilisant des outils d'édition intuitifs et une vaste bibliothèque multimédia. Ses capacités AI transforment les scripts en contenu visuel de haute qualité, garantissant des délais d'exécution rapides.

HeyGen prend-il en charge les exports de haute qualité pour les plateformes de médias sociaux ?

Oui, HeyGen garantit que toutes vos créations de vidéos publicitaires Instagram sont exportées dans des formats de haute qualité, parfaitement optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux. Ajustez facilement les ratios d'aspect pour répondre aux exigences d'Instagram pour un impact maximal.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo