Créateur de Vidéo Innovateur du Mois : Célébrez l'Excellence

Créez facilement des vidéos de reconnaissance d'innovateurs époustouflantes en utilisant des modèles et scènes prêts à l'emploi pour mettre en valeur leurs réalisations.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes célébrant votre "innovateur du mois" pour inspirer les employés de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et festif, avec des transitions fluides entre les moments forts des nominés et une bande sonore entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle et captivante, assurant un aspect soigné pour cette reconnaissance prestigieuse.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une annonce engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux clients potentiels, présentant une nouvelle fonctionnalité produit avec un avatar AI. Adoptez un style visuel moderne et épuré avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale et nette. Ce court message doit tirer parti des "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre l'information de manière concise et efficace, parfait pour des plateformes comme Instagram ou LinkedIn.
Exemple de Prompt 2
Produisez un montage captivant de 60 secondes "créateur de vidéo de cérémonie de remise de prix", destiné aux participants de l'événement et aux lauréats, capturant les meilleurs moments de votre gala annuel. L'esthétique doit être élégante et inspirante, combinant des visuels cinématographiques avec une partition orchestrale émotive. Intégrez la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir les séquences avec des éléments de fond époustouflants, rehaussant l'impact visuel de votre célébration.
Exemple de Prompt 3
Développez une pièce promotionnelle "vidéos de marque" de 40 secondes pour une prochaine campagne marketing, ciblant les parties prenantes externes et les gestionnaires de marque. Cette vidéo exige un design visuel sophistiqué conforme aux directives de la marque, accompagné d'une voix off autoritaire mais engageante. Exploitez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort votre texte marketing en un récit visuel convaincant qui renforce l'identité de la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Innovateur du Mois

Créez facilement des vidéos engageantes "Innovateur du Mois" pour célébrer les réalisations de votre équipe avec des outils AI professionnels.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de **Modèles & scènes** préconçus adaptés à la reconnaissance, ou commencez en collant votre script pour exploiter nos capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez l'Histoire de Votre Innovateur
Donnez vie à votre récit en ajoutant des photos, des vidéos et du texte personnalisé. Présentez votre innovateur en utilisant un **avatar AI** réaliste pour exposer ses accomplissements.
3
Step 3
Appliquez Voix et Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec une **génération de voix off** naturelle pour la narration. Maintenez la cohérence de la marque en appliquant les logos et couleurs de votre entreprise grâce aux contrôles de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Célébrative
Revoyez votre vidéo finale pour vous assurer que tout est parfait. Ensuite, utilisez nos fonctionnalités de **redimensionnement et exportation de rapport d'aspect** pour générer votre vidéo de haute qualité, prête à être partagée sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite avec des vidéos AI

.

Produisez facilement des vidéos engageantes qui mettent en avant les contributions et le succès de vos innovateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de cérémonie de remise de prix époustouflantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de cérémonie de remise de prix professionnelles et captivantes en utilisant une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI réalistes. Vous pouvez intégrer facilement votre image de marque et garantir que vos reconnaissances "innovateur du mois" soient visuellement captivantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI avancé ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos AI avancé en transformant le texte en vidéo grâce à une automatisation intelligente et des voix AI réalistes. Ses puissantes capacités de génération de texte en vidéo simplifient la production, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité efficacement.

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives de produit engageantes pour le marketing ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer des vidéos explicatives de produit dynamiques pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing. Avec des avatars AI et des animations personnalisables, vous pouvez rapidement produire des vidéos "têtes parlantes" convaincantes qui mettent efficacement en avant les caractéristiques de votre produit.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos sont conformes à la marque et accessibles ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour créer des vidéos cohérentes et conformes à la marque. De plus, ses fonctionnalités de traduction vidéo AI et de génération de sous-titres améliorent l'accessibilité pour un public mondial.

