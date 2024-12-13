Innovation Spotlight Video Maker : Histoires Rapides & Engagées
Créez instantanément des mises en lumière d'innovation captivantes. Utilisez nos divers Modèles & scènes pour créer des vidéos professionnelles et engageantes sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les consommateurs férus de technologie, en soulignant les principaux avantages d'une solution de "créateur de vidéos AI" à la pointe de la technologie. L'esthétique doit être épurée et informative avec un style audio professionnel et autoritaire. Ce récit de "moteur créatif" peut être généré de manière fluide en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.
Produisez une publicité vidéo vibrante de 15 secondes "haute performance" pour les plateformes de médias sociaux, conçue pour capter l'attention des clients potentiels pour un nouveau gadget. Visez un style rapide et visuellement riche avec une bande sonore entraînante. Exploitez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement une publicité engageante qui stimule les conversions.
Créez une histoire inspirante de 20 secondes sur le succès client, parfaite pour atteindre des clients potentiels sur divers canaux en ligne. La vidéo doit avoir un visuel authentique axé sur le témoignage et un audio clair et sincère, garantissant que l'expérience "innovation spotlight video maker" brille. Améliorez l'accessibilité en utilisant les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités d'Innovation Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo captivantes avec AI pour mettre efficacement en lumière de nouvelles innovations et atteindre les publics cibles.
Mises en Lumière Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les innovations et engager les communautés en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un moteur créatif pour la production vidéo ?
HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer des idées en contenu visuel captivant avec facilité. Son moteur créatif exploite des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo, combinés à une variété de modèles, pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo.
Quelle est l'approche de HeyGen pour la génération de texte en vidéo ?
HeyGen simplifie la création vidéo grâce à sa capacité innovante de génération de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs d'entrer des scripts et de produire instantanément des vidéos professionnelles. Cette fonctionnalité intègre une génération de voix off fluide et des sous-titres/captions automatiques, en faisant une plateforme en ligne efficace pour divers besoins de contenu.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez incorporer votre logo et vos couleurs de marque, utiliser une large sélection de modèles et de séquences d'archives, et ajuster les ratios d'aspect pour des plateformes comme les réseaux sociaux afin de créer des publicités vidéo performantes.
Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de mise en lumière de l'innovation sur HeyGen ?
Les avatars AI de HeyGen apportent un élément unique et engageant pour les créateurs de vidéos de mise en lumière de l'innovation et les créateurs de vidéos de mise en lumière de startups, donnant vie à vos récits. Ces avatars AI réalistes, associés à une génération de voix off avancée, permettent des présentations convaincantes sans avoir besoin de tournage traditionnel.