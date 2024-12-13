Les avatars AI de HeyGen apportent un élément unique et engageant pour les créateurs de vidéos de mise en lumière de l'innovation et les créateurs de vidéos de mise en lumière de startups, donnant vie à vos récits. Ces avatars AI réalistes, associés à une génération de voix off avancée, permettent des présentations convaincantes sans avoir besoin de tournage traditionnel.