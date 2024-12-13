Créateur de Vidéos de Rapport d'Innovation pour des Présentations Engagées

Créez une vidéo concise de 1 minute sur un rapport d'innovation destinée aux parties prenantes internes, mettant en avant les dernières avancées techniques de votre équipe. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et axé sur les données, avec une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, communiquant efficacement des idées complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit engageante de 90 secondes pour les professionnels du marketing, mettant en lumière les fonctionnalités innovantes d'une nouvelle version logicielle. Cette vidéo doit être moderne et visuellement attrayante, avec des avatars IA dynamiques de HeyGen pour expliquer les fonctionnalités clés dans un ton amical et informatif, assurant un fort impact sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo stratégique d'innovation convaincante de 2 minutes conçue pour les équipes de direction et de développement commercial, décrivant les futures orientations techniques. Utilisez un style visuel stratégique et percutant, enrichi par les nombreux modèles et scènes de HeyGen, et assurez la clarté avec des sous-titres générés automatiquement, accompagnés d'une bande sonore de fond sophistiquée.
Exemple de Prompt 3
Générez une démonstration détaillée de 45 secondes de création vidéo IA ciblant les utilisateurs techniques et les chefs de produit, illustrant l'efficacité de votre nouvelle plateforme alimentée par l'IA. Le style visuel doit être explicatif, incorporant des diagrammes techniques et des enregistrements d'écran, soutenu par une voix off précise et articulée créée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une clarté maximale.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport d'Innovation

Transformez vos rapports d'innovation en vidéos captivantes sans effort avec le créateur de vidéos IA de HeyGen, parfait pour partager des idées et des stratégies avec clarté.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Rapport d'Innovation
Commencez par coller votre script de rapport d'innovation ou vos principales conclusions directement dans le créateur de vidéos IA. Notre fonctionnalité de texte en vidéo convertit instantanément votre texte en un scénario vidéo dynamique.
2
Step 2
Générez une Voix Off Professionnelle
Utilisez la génération intelligente de voix off pour ajouter une narration claire et engageante à votre rapport. Choisissez parmi diverses voix pour correspondre au ton et au style de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia et appliquez des contrôles de branding comme votre logo et vos couleurs. Ajoutez facilement des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Rapport Soignée
Revoyez votre vidéo de stratégie d'innovation pour la perfection. Enfin, utilisez nos options d'exportation, y compris le redimensionnement du format d'image, pour partager vos idées sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la communication interne et la formation avec des rapports d'innovation

.

Améliorez la compréhension et la rétention des employés des nouvelles stratégies et conclusions d'innovation grâce à des vidéos de communication interne dynamiques, alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA ?

HeyGen rend la création de vidéos IA facile en transformant vos scripts textuels en vidéos soignées grâce à une technologie avancée de texte en vidéo. Vous pouvez utiliser une large gamme d'avatars IA réalistes pour présenter votre message, faisant de HeyGen un créateur de vidéos IA intuitif pour tout professionnel.

HeyGen peut-il gérer l'ensemble du processus de production vidéo ?

Absolument, HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout. De la rédaction de votre script initial à la production du résultat final, l'éditeur vidéo robuste de HeyGen inclut la génération intelligente de voix off et des sous-titres automatiques, rationalisant votre flux de travail de manière exhaustive.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une gamme diversifiée de contenus professionnels, y compris des vidéos de rapport d'innovation percutantes, des vidéos de démonstration de produit convaincantes et des communications stratégiques pour des vidéos de stratégie d'innovation. Notre plateforme sert de créateur de vidéos produit polyvalent pour répondre à divers besoins commerciaux.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité et la personnalisation des vidéos ?

Oui, HeyGen privilégie à la fois l'accessibilité et le contrôle créatif. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres automatiques à vos vidéos, assurant une portée plus large du public. Notre plateforme offre également de nombreux modèles de vidéos et un éditeur glisser-déposer convivial pour une personnalisation sans effort.

