Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique convaincante de 60 secondes pour les entreprises cherchant à améliorer leur storytelling avec un avatar AI engageant. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, utilisant un avatar amical pour expliquer des idées complexes, complété par une voix off claire et confiante générée directement sur la plateforme, démontrant la puissance de la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour la création de contenu créatif.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité tendance de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux marketeurs digitaux cherchant à créer rapidement des vidéos pour leurs campagnes, en utilisant la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" de HeyGen. La livraison visuelle doit être rapide et attrayante, incorporant de la musique populaire et des transitions dynamiques pour capter l'attention instantanément, soulignant comment les vidéos pour les réseaux sociaux peuvent être générées et personnalisées rapidement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de présentation de produit sophistiquée de 90 secondes conçue pour les marques mondiales visant à développer leurs efforts de marketing de contenu. Le parcours visuel doit être élégant et représentatif à l'international, avec des scénarios diversifiés. L'audio doit démontrer élégamment les capacités de voix off multilingues, en utilisant la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen pour atteindre un public plus large sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour l'Amélioration de l'Innovation

Transformez vos idées en récits visuels captivants avec notre plateforme de création de contenu native AI, conçue pour simplifier votre production vidéo pour une communication percutante.

1
Step 1
Créez Votre Vision
Commencez par entrer vos idées innovantes, votre script ou votre message principal dans notre éditeur de Texte en vidéo à partir d'un script. Notre plateforme transforme votre texte en une ébauche vidéo dynamique, servant de fondation pour votre créateur de vidéos pour l'amélioration de l'innovation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message avec professionnalisme et clarté. Adaptez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre contenu innovant.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de Branding pour les logos, les couleurs et les polices personnalisées. Assurez-vous que votre vidéo d'amélioration de l'innovation s'aligne parfaitement avec vos directives de marque pour un résultat cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de haute qualité avec facilité, en l'optimisant pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect. Partagez votre contenu axé sur l'innovation sur les réseaux sociaux ou les canaux internes pour engager efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez l'Impact de l'Innovation

Créez des vidéos AI engageantes pour mettre en avant la mise en œuvre réussie et l'impact positif de nouvelles solutions, renforçant la confiance et la crédibilité.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu créatif pour les réseaux sociaux ?

HeyGen, une plateforme de création de contenu native AI, offre des outils et des modèles intuitifs pour simplifier le processus de création de contenu créatif, permettant aux utilisateurs de générer rapidement et efficacement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.

Quel type d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour mes vidéos ?

HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI divers et réalistes dans vos vidéos, améliorant votre storytelling et produisant un contenu vidéo professionnel de haute qualité sans avoir besoin d'acteurs humains.

HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos engageantes de manière efficace ?

Oui, HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos AI en convertissant vos textes en vidéos de manière fluide. Vous pouvez tirer parti de la génération avancée de voix off et même utiliser le support multilingue pour produire un contenu vidéo soigné directement à partir de vos scripts.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos pour l'amélioration de l'innovation ?

HeyGen sert de créateur de vidéos pour l'amélioration de l'innovation en utilisant sa plateforme de création de contenu native AI pour automatiser et accélérer la génération de vidéos. Cela améliore considérablement l'efficacité des vidéos pour divers besoins, du marketing de contenu aux vidéos de formation et d'apprentissage en ligne.

