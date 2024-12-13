Créateur de Vidéos d'Architecture Innovante : Visuels Propulsés par l'IA

Créez des animations architecturales professionnelles et des vidéos photoréalistes à partir de texte, améliorant l'engagement de vos clients avec un puissant texte à vidéo à partir de script.

520/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo immobilière engageante de 30 secondes conçue pour les agents et les promoteurs immobiliers cherchant à attirer des acheteurs vers de nouveaux développements architecturaux. Utilisez des animations architecturales dynamiques et des coupes rapides et impressionnantes pour mettre en avant les caractéristiques clés. La bande sonore entraînante doit compléter les visuels vibrants, et les modèles et scènes étendus de HeyGen peuvent fournir une base solide pour cette présentation percutante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique complète de 60 secondes pour les équipes de conception internes et les parties prenantes du projet, expliquant un concept de bâtiment complexe à travers une visualisation détaillée du design. La vidéo doit utiliser des graphiques clairs et un présentateur avatar AI engageant pour transmettre efficacement l'information. Assurez la clarté avec des sous-titres/captions automatiques fournis par HeyGen, rendant les détails techniques accessibles à tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo visionnaire de 30 secondes pour les agences de marketing et les cabinets d'architecture, mettant en avant l'architecture innovante d'un projet emblématique conçu pour favoriser un engagement client supérieur. Le style visuel doit être de haute qualité et cinématographique, inspirant l'émerveillement et la confiance. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une production efficace et assurez une présentation optimale sur toutes les plateformes avec le redimensionnement et les exportations au format d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Architecture Innovante

Transformez sans effort vos concepts architecturaux en présentations vidéo convaincantes pour engager les clients et présenter votre vision avec une IA avancée.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Concept Initial
Commencez par taper ou coller le script de votre projet architectural. Notre plateforme utilise l'IA pour comprendre votre vision et générer les éléments de base pour votre vidéo d'architecture.
2
Step 2
Sélectionnez les Actifs Visuels et les Éléments AI
Choisissez parmi une riche bibliothèque de médias ou téléchargez vos propres images architecturales. Intégrez des avatars AI en tant que présentateurs, donnant vie à vos visites architecturales 3D.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Voix Off
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets. Améliorez la clarté en ajoutant une génération de voix off professionnelle.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo de Haute Qualité
Une fois finalisée, générez instantanément votre vidéo d'architecture innovante dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre vidéo professionnelle et de haute qualité pour renforcer l'engagement client et la compréhension du projet.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Réussites de Projets Architecturaux

.

Présentez des projets architecturaux réussis et des designs innovants à travers des vidéos engageantes avec l'IA, démontrant les capacités et renforçant la confiance des clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des visualisations architecturales convaincantes ?

HeyGen vous permet de produire des "visualisations architecturales" époustouflantes et des "visites architecturales 3D" en utilisant des "vidéos photoréalistes". Exploitez nos "modèles et scènes" étendus pour créer rapidement et efficacement du contenu vidéo de "haute qualité" pour vos projets.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un "créateur de vidéos d'architecture innovante" ?

HeyGen se distingue comme un "créateur de vidéos d'architecture innovante" en utilisant une IA avancée pour une "génération de vidéos de bout en bout" efficace. Vous pouvez transformer du "texte à vidéo à partir de script" en présentations dynamiques avec des "avatars AI" réalistes et une "génération de voix off" professionnelle de manière fluide.

HeyGen peut-il générer des vidéos engageantes pour l'immobilier et les présentations clients ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer du contenu vidéo immobilier percutant et améliorer l'engagement client. Produisez des "animations architecturales" captivantes et des vidéos de "présentation de design" soignées, complètes avec vos propres "contrôles de marque" pour maintenir la cohérence.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo "d'architecture professionnelle" ?

HeyGen simplifie la création de vidéos "d'architecture professionnelle" en offrant une plateforme intuitive, y compris un "générateur d'images AI en vidéo". Produisez facilement du contenu vidéo de "haute qualité" avec des "sous-titres/captions" automatiques et un "redimensionnement et exportations au format d'aspect" flexibles pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo