Renforcez votre stratégie avec un créateur de vidéos d'alignement de l'innovation

Boostez la collaboration d'équipe et accélérez le temps de mise sur le marché en transformant le texte en contenu vidéo captivant avec le Text-to-video à partir de script.

673/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Boostez la productivité de votre équipe et simplifiez la communication avec cette vidéo explicative concise de 30 secondes. Destinée aux équipes marketing et aux chefs de projet, elle met en avant HeyGen comme un "créateur de vidéos automatique" qui favorise la "collaboration d'équipe" et optimise les "flux de travail" grâce à son "interface conviviale". Le style visuel sera énergique et vibrant, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une "génération de voix off" nette pour transmettre les avantages de l'utilisation de "Modèles & scènes" préconçus.
Exemple de Prompt 2
Découvrez comment combler le fossé entre "idéation et mise en œuvre" et obtenir des résultats concrets. Cette vidéo didactique de 60 secondes est conçue pour les départements R&D et les développeurs de produits, démontrant la puissance de HeyGen dans le "recyclage de contenu" pour créer des mises à jour engageantes et assurer un "impact mesurable". Visuellement, la vidéo adoptera une esthétique claire et éducative avec des enregistrements d'écran et des séquences de "bibliothèque de médias/soutien de stock" pertinentes, enrichies par des "sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité et un narrateur calme et informatif.
Exemple de Prompt 3
Abordez votre "problème d'alignement" et surmontez les "défis opérationnels" de front. Cette vidéo orientée solution de 40 secondes est conçue pour les organisations cherchant à prendre des "décisions plus rapides" en exploitant "l'intelligence collective". Elle doit présenter un style visuel sophistiqué, commençant par une représentation d'un défi commun et passant à une résolution claire, en utilisant la "redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" flexible de HeyGen pour une distribution multi-plateforme. L'audio passera d'un ton légèrement sombre à une mélodie optimiste et motivante, avec un "avatar IA" expliquant le chemin vers une plus grande synergie.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'alignement de l'innovation

Rationalisez vos efforts d'alignement de l'innovation avec l'IA. Créez rapidement des vidéos professionnelles pour communiquer des stratégies et favoriser la collaboration d'équipe, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par entrer votre script textuel pour l'alignement de l'innovation. Notre création de vidéos alimentée par l'IA transformera vos mots en une vidéo dynamique grâce à notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre message. Personnalisez votre présentateur pour établir une connexion efficace avec votre public sur l'alignement de l'innovation.
3
Step 3
Appliquez les éléments de marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise à l'aide de nos modèles de marque et contrôles de branding. Cela renforce votre message d'alignement de l'innovation.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes grâce au redimensionnement & exportation d'aspect-ratio. Partagez votre création vidéo percutante pour favoriser l'alignement au sein de vos équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises à jour rapides en innovation et engagement

.

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour des annonces internes ou des promotions externes, en tenant les équipes et les clients informés des nouveaux développements et progrès.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentée par l'IA pour les entreprises ?

HeyGen offre aux entreprises une plateforme de création de vidéos alimentée par l'IA, agissant comme un créateur de vidéos automatique qui réduit considérablement le temps de production. Cela permet aux équipes d'atteindre un temps de mise sur le marché plus rapide pour leur contenu et de mettre en œuvre des flux de travail plus intelligents.

HeyGen peut-il créer des avatars IA et générer des vidéos à partir de texte ?

Oui, HeyGen propose des avatars IA avancés et des capacités robustes de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu vidéo engageant sans effort. Combiné à la génération de voix off, cela assure une cohérence de marque dans toutes les communications vidéo.

Quels avantages HeyGen offre-t-il aux équipes marketing pour le recyclage de contenu ?

HeyGen fournit aux équipes marketing des outils puissants pour un recyclage de contenu efficace, facilitant l'adaptation des matériaux existants pour diverses plateformes de médias sociaux. Cela aide à obtenir un impact mesurable avec moins d'effort dans la production vidéo.

Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque dans tout mon contenu vidéo ?

HeyGen permet une forte cohérence de la marque grâce à des modèles personnalisables et des fonctionnalités complètes d'édition vidéo. Son interface conviviale garantit que tous les membres de l'équipe peuvent créer des vidéos professionnelles qui respectent les directives de la marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo