Créez une vidéo de mise à jour technique de 90 secondes pour les chefs de projet et les parties prenantes techniques, détaillant les dernières conclusions du rapport de surveillance de l'infrastructure. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, accompagné d'une voix off AI calme et autoritaire, qui peut être générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen directement à partir de votre script. Assurez-vous que la vidéo communique efficacement les informations des rapports complets.

