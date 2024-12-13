Boostez les Communications avec un Créateur de Vidéos pour Organisations d'Infrastructure

Rationalisez la création de vidéos pour les communications internes et la formation avec la transformation de texte en vidéo pilotée par l'AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 90 secondes pour les employés d'entreprise, introduisant une nouvelle initiative de transformation numérique. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et moderne avec une musique de fond entraînante et un avatar AI amical qui explique les changements. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une esthétique de marque cohérente et employez la génération de voix off pour transmettre le message de manière claire et efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pilotée par l'AI, destinée aux nouveaux employés et aux équipes de conformité en matière de sécurité, détaillant les protocoles de sécurité essentiels de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être sérieux et sécurisé, avec des visuels professionnels de centres de données et de mesures de sécurité, accompagnés d'une voix détaillée et autoritaire. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant des sous-titres générés par HeyGen, complétant la présence autoritaire d'un avatar AI.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 45 secondes pour les clients potentiels et les équipes marketing, mettant en avant l'efficacité de la création vidéo moderne pour les fonctionnalités de produits. Le style visuel doit être dynamique et net, avec des coupes rapides et des visuels engageants issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique persuasive. Mettez en avant la flexibilité de la diffusion de contenu en démontrant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Organisations d'Infrastructure

Transformez efficacement des informations complexes en vidéos engageantes, en donnant à votre organisation d'infrastructure une communication claire et des flux de travail rationalisés.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre texte préparé dans l'éditeur. La fonctionnalité de transformation de texte en vidéo générera instantanément des scènes visuelles pour votre contenu d'infrastructure.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre vidéo. Ces avatars ajoutent une touche humaine professionnelle et engageante à vos messages.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation à l'aide des contrôles de marque. Cela garantit que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Publiez facilement votre vidéo finale pour atteindre votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la Création de Contenu de Communication Générale

Produisez rapidement du contenu vidéo convaincant pour la communication externe, les mises à jour de projet ou les annonces internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée en tant que créateur de vidéos sophistiqué, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles de manière efficace. Cela inclut l'intégration d'avatars AI réalistes et la génération de voix off de haute qualité, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de création vidéo.

Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des contrôles techniques robustes, y compris des contrôles de marque complets pour personnaliser les vidéos avec des logos et des couleurs spécifiques. Il offre également des sous-titres automatiques et un redimensionnement d'aspect-ratio polyvalent pour diverses plateformes et exigences d'exportation.

Puis-je utiliser HeyGen pour générer divers avatars AI pour mon contenu ?

Oui, HeyGen offre la capacité de générer et d'utiliser divers avatars AI, enrichissant votre création vidéo avec un talent personnalisé à l'écran. Cette fonctionnalité permet une représentation visuelle unique et une meilleure engagement des spectateurs.

Comment HeyGen soutient-il l'infrastructure vidéo d'une organisation ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI intuitif, spécifiquement conçu pour rationaliser les processus de création vidéo d'une organisation. Il fournit une plateforme robuste pour produire du contenu vidéo de haute qualité, optimisant les flux de travail et soutenant des communications internes cohérentes et une portée externe.

