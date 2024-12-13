Créateur de Vidéos d'Information : Stimulez l'Engagement

Créez facilement des vidéos personnalisées avec la création vidéo alimentée par l'AI et la génération dynamique de voix off pour capter l'attention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes adaptée aux professionnels du marketing, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation d'un outil vidéo AI. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script, sur une bande sonore dynamique. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives de haute qualité pour toute campagne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes pour les équipes de vente, mettant en avant la puissance de la communication vidéo personnalisée. Le style visuel doit être direct et persuasif, avec un ton chaleureux et amical, soutenu par la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message clair et percutant. Cette vidéo vise à donner aux professionnels de la vente les moyens d'augmenter l'engagement et de conclure des affaires plus efficacement grâce à des vidéos personnalisées.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative concise de 20 secondes pour les spécialistes du marketing digital, illustrant comment l'intégration rapide de vidéos peut transformer les emails de vente et de marketing. Le style visuel doit être rapide et visuellement stimulant, avec une musique de fond énergique. Utilisez les modèles et scènes complets de HeyGen pour démontrer à quel point il est facile pour les marketeurs de créer un contenu convaincant qui stimule l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Information

Créez facilement des vidéos d'information professionnelles et personnalisées en utilisant la puissante plateforme vidéo AI de HeyGen, conçue pour engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo AI
Commencez par transformer votre script en une vidéo engageante, en utilisant la création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen pour donner vie à votre message sans effort.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Personnalisés
Faites résonner votre message en incorporant des vidéos personnalisées avec des avatars AI sur mesure ou vos propres enregistrements d'écran et de webcam.
3
Step 3
Affinez Votre Contenu Explicatif
Améliorez la clarté et le professionnalisme en utilisant des sous-titres/captions et un éditeur glisser-déposer pour perfectionner vos vidéos explicatives d'information.
4
Step 4
Mesurez le Succès de la Sensibilisation
Distribuez votre vidéo terminée et utilisez l'analyse et le suivi de l'engagement pour obtenir des informations sur le comportement de l'audience et optimiser vos stratégies de génération de leads.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation & l'Éducation

Utilisez l'AI pour créer un contenu d'information dynamique qui stimule l'engagement des apprenants et améliore la rétention des connaissances pour les programmes de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos personnalisées pour la sensibilisation ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos personnalisées pour une sensibilisation vidéo efficace en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script. Ce puissant créateur de vidéos d'information permet aux entreprises de concevoir un contenu percutant pour la génération de leads et les emails de vente et de marketing.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil vidéo AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen se distingue comme un outil vidéo AI efficace en simplifiant la production vidéo complexe grâce à la création alimentée par l'AI, offrant un éditeur glisser-déposer convivial et des modèles professionnels. Les utilisateurs peuvent générer rapidement un contenu de haute qualité avec des avatars AI réalistes et des capacités de génération de voix off.

Puis-je créer des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen sans compétences avancées en montage ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles, même sans compétences avancées en montage vidéo. Son éditeur intuitif glisser-déposer, associé à une riche bibliothèque de modèles et à la fonctionnalité de texte-à-vidéo, simplifie l'ensemble du processus de production.

Comment HeyGen optimise-t-il le contenu vidéo pour diverses plateformes et audiences mondiales ?

HeyGen optimise le contenu vidéo en fournissant des options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos créations sont parfaitement adaptées à diverses plateformes comme les réseaux sociaux. De plus, ses fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres facilitent le support multilingue, élargissant votre portée à des audiences mondiales.

