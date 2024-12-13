Créateur de Vidéos d'Avancement Informatif : Créez un Contenu Engagé

Transformez sans effort le texte en vidéos explicatives captivantes en utilisant la puissante fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen pour éduquer votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel technique de 90 secondes démontrant comment utiliser une fonctionnalité spécifique au sein d'une application logicielle complexe, destiné aux nouveaux utilisateurs de logiciels et aux stagiaires qui ont besoin d'un guide étape par étape. La vidéo doit adopter un style visuel propre et pédagogique avec des enregistrements d'écran clairs et des pointeurs animés, accompagnée d'une voix amicale et encourageante. Exploitez la capacité de "sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les instructions clés montrées à travers les segments de "screen recorder", rendant l'expérience de "video editor" fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'avancement informatif de 2 minutes présentant les dernières avancées en technologies énergétiques durables, destinée aux chercheurs de l'industrie et aux investisseurs éco-conscients à la recherche d'informations de pointe. L'esthétique visuelle doit être moderne et inspirante, mélangeant des séquences de haute qualité de projets d'énergie renouvelable avec des visualisations de données vibrantes, le tout soutenu par une narration optimiste et informative. Employez les divers "templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement une mise en page professionnelle et enrichir le récit avec des visuels convaincants de sa "media library/stock support".
Exemple de Prompt 3
Rédigez un guide rapide de 45 secondes sur l'optimisation du contenu vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux, ciblant spécifiquement les spécialistes du marketing numérique et les créateurs de contenu qui ont besoin de solutions pratiques et rapides. Le style visuel doit être dynamique et très graphique, avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses, accompagnées d'une voix off énergique et claire. Utilisez la fonctionnalité "aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen pour démontrer à quel point une solution "AI video maker" peut facilement adapter le contenu pour différentes plateformes, assurant une portée et un engagement maximum.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Avancement Informatif

Créez des vidéos engageantes et professionnelles pour faire avancer votre information ou message rapidement et efficacement, transformant le texte en contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu écrit ou script. Notre technologie de text-to-video analyse instantanément votre texte, posant les bases de votre vidéo informative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre information. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et transmettre votre message avec une touche humaine.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, des images et de la musique de fond. Générez automatiquement des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et renforcer les points clés pour votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet en appliquant le branding souhaité. Ensuite, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect et résolutions, en utilisant nos capacités de redimensionnement pour une compatibilité optimale avec les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever la Formation en Entreprise

Augmentez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en entreprise en créant un contenu vidéo dynamique et interactif alimenté par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen transforme le texte en vidéos AI captivantes en utilisant une technologie avancée de text-to-video. Les utilisateurs saisissent simplement leur script, et le générateur de vidéos AI de HeyGen produit des vidéos d'avancement informatif de haute qualité, complètes avec des avatars AI et des voix off. Ce processus simplifié rend la production vidéo complexe accessible à tous.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen exploite des outils de pointe alimentés par l'AI pour améliorer la production vidéo. Il propose des avatars AI réalistes et des sous-titres automatisés, garantissant un contenu professionnel et engageant. Ces fonctionnalités AI sont essentielles pour créer des vidéos promotionnelles dynamiques et du contenu éducatif avec facilité.

HeyGen peut-il être utilisé comme un éditeur vidéo complet pour divers types de contenu ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur et éditeur de vidéos AI, offrant des fonctionnalités robustes pour divers contenus. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos explicatives, des vidéos marketing et des démonstrations de produits en utilisant des modèles intuitifs et un éditeur par glisser-déposer. Ses capacités s'étendent à une fonctionnalité complète de logiciel d'édition vidéo pour un rendu professionnel.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation et le branding avancés ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour maintenir votre identité visuelle à travers toutes les vidéos. Vous pouvez facilement incorporer votre logo et vos couleurs de marque, assurant un message cohérent. De plus, HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, en faisant un créateur de vidéos d'avancement informatif polyvalent.

