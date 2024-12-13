Générateur de Gouvernance de l'Information : Simplifiez la Conformité des Données

Simplifiez les concepts complexes de gouvernance des données et automatisez la conformité réglementaire en utilisant des avatars AI engageants pour des explications claires.

454/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les gestionnaires de données et les responsables techniques, démontrant la puissance des flux de travail automatisés pour renforcer la sécurité des données au sein d'une organisation. Les visuels doivent être modernes et dynamiques, avec du texte à l'écran soulignant les étapes clés, soutenu par une bande sonore entraînante mais informative. Exploitez la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir du script pour créer efficacement le récit et assurez-vous que les sous-titres sont générés automatiquement pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 2
Créez un guide complet de 2 minutes destiné aux spécialistes de la gouvernance des données et aux analystes commerciaux, illustrant les meilleures pratiques pour améliorer la qualité des données et mettre en œuvre un suivi robuste de la traçabilité des données. Adoptez un style visuel narratif engageant, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias de HeyGen et en passant sans heurts entre divers modèles et scènes pour expliquer des concepts complexes avec une voix calme et confiante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vue d'ensemble stratégique de 45 secondes pour les cadres supérieurs et les équipes juridiques, soulignant l'importance cruciale de la confidentialité des données dans la gestion des actifs de données sensibles. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle élégante et percutante avec des animations minimalistes, accompagnée d'une voix rassurante et professionnelle. Optimisez le résultat final pour diverses plateformes de médias sociaux en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Gouvernance de l'Information

Générez des vidéos convaincantes pour communiquer clairement vos politiques de gouvernance de l'information, vos normes de confidentialité des données et vos exigences de conformité réglementaire.

1
Step 1
Créez Votre Script de Gouvernance
Développez des scripts détaillés décrivant vos besoins en matière de conformité réglementaire. HeyGen transforme votre texte en contenu vidéo professionnel en utilisant la fonction de texte à vidéo à partir du script, rendant les politiques complexes faciles à comprendre et à assimiler pour votre public.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI Engagé
Sélectionnez un avatar AI pour présenter vos directives critiques en matière de confidentialité des données. Nos avatars AI apportent une touche humaine, améliorant l'engagement et assurant une livraison cohérente de vos messages de gouvernance.
3
Step 3
Appliquez Vos Normes de Marque
Intégrez votre image de marque organisationnelle, y compris les logos et les couleurs, en utilisant nos contrôles de marque (logo, couleurs). Cela garantit que toutes vos solutions de gouvernance de l'information sont communiquées à travers des vidéos visuellement cohérentes et professionnelles.
4
Step 4
Exportez pour une Large Diffusion
Exportez vos vidéos de gouvernance finales dans divers rapports d'aspect, optimisés pour différentes plateformes, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect. Cela rationalise vos flux de travail automatisés pour le partage, garantissant que vos politiques de données cruciales atteignent efficacement toutes les parties prenantes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Politiques de Données Complexes

.

Transformez les politiques complexes de gouvernance et de confidentialité des données en vidéos AI claires et digestes, rendant l'information complexe accessible à toutes les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen garantit-il que le contenu vidéo est conforme aux normes de gouvernance de l'information et de conformité réglementaire d'une organisation ?

Les contrôles de marque de HeyGen, les modèles personnalisés et les capacités de génération de script à vidéo permettent aux organisations de produire des communications vidéo cohérentes et approuvées. Cette approche structurée aide à appliquer les directives de messagerie et l'identité visuelle, cruciales pour maintenir la conformité réglementaire et les exigences plus larges de gouvernance de l'information.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour gérer les actifs vidéo dans un cadre de gouvernance de l'information ?

HeyGen fournit des outils qui soutiennent la gestion efficace des données de contenu vidéo, tels qu'une bibliothèque de médias complète pour les actifs et un redimensionnement précis du rapport d'aspect pour diverses plateformes. Cela aide les organisations à maintenir un référentiel contrôlé d'« actifs de données » vidéo qui adhèrent aux politiques de gouvernance internes.

Les fonctionnalités de HeyGen peuvent-elles contribuer à des flux de travail automatisés pour une communication vidéo cohérente et gouvernée ?

Oui, HeyGen facilite les flux de travail automatisés en convertissant les scripts textuels en vidéo avec des avatars AI et des voix off, assurant la cohérence de toutes les communications. Cela simplifie la création de contenu, facilitant le respect des directives internes de gouvernance de l'information et le maintien d'une haute qualité des données pour les messages sortants.

Comment HeyGen peut-il soutenir le besoin d'une organisation en matière de confidentialité et de sécurité des données dans la production vidéo ?

En offrant une plateforme pour créer du contenu vidéo contrôlé et de marque, HeyGen soutient indirectement la sécurité et la confidentialité des données. Les organisations peuvent exploiter les fonctionnalités de HeyGen pour produire des messages approuvés et gérer les sorties, en s'alignant sur leurs stratégies plus larges de gouvernance de l'information pour le contenu numérique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo