Créateur de Vidéos d'Influenceurs pour un Contenu AI Engagé
Produisez facilement des vidéos de haute qualité et engagez votre audience en utilisant des avatars AI réalistes pour un contenu diversifié.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Montrez la simplicité de la création de contenu dans une vidéo informative de 45 secondes, ciblant les marketeurs et les entrepreneurs occupés, en démontrant la facilité de conversion du texte en vidéo avec une voix off apaisante, affichant visuellement un script devenant des scènes dynamiques, grâce aux fonctionnalités de conversion de texte en vidéo et de génération de voix off de HeyGen.
Créez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes pour les marques et les agences, mettant en avant la puissance de la personnalisation, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média de stock pour créer un style visuel moderne et professionnel avec des transitions dynamiques et une musique de fond engageante, assurant une image de marque unique et cohérente.
Créez une publicité rapide de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux entreprises de commerce électronique, avec une esthétique tendance et visuellement attrayante avec des coupes rapides et des appels à l'action clairs, le tout amélioré par des sous-titres/captions automatisés et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen, montrant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour des campagnes percutantes sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour toutes les plateformes de réseaux sociaux, augmentant l'engagement et la portée de l'audience.
Campagnes Publicitaires Alimentées par l'AI.
Concevez facilement du contenu publicitaire à fort taux de conversion en utilisant la génération de vidéos AI pour élever les partenariats de marque et obtenir des résultats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'influenceurs AI engageantes pour les réseaux sociaux ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos d'influenceurs AI captivantes en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez personnaliser les scènes et le contenu, ce qui le rend idéal pour la création de contenu dynamique sur les réseaux sociaux.
Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de la génération de vidéos avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos générées par AI, y compris des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Vous pouvez également utiliser une variété de modèles et de scènes pour adapter précisément votre contenu.
Puis-je facilement convertir mes scripts textuels en vidéos professionnelles en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Oui, le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen permet une conversion fluide de votre texte en vidéo, avec une génération de voix off réaliste. Nos avatars AI délivrent votre message, transformant les scripts en contenu visuel captivant sans effort.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres automatisés et divers rapports d'aspect pour la sortie vidéo ?
Absolument. HeyGen fournit des sous-titres automatisés pour l'accessibilité et offre un redimensionnement flexible des rapports d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Cela garantit que votre contenu est optimisé et prêt pour des canaux de distribution diversifiés.