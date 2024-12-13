Générateur de Vidéos Tutoriels pour Influenceurs : Créez des Guides Engagés

Créez rapidement des vidéos tutoriels professionnelles pour le contenu des réseaux sociaux. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour engager votre audience sans effort.

Exemple de Prompt 1
Développez un contenu de 45 secondes pour les réseaux sociaux pour une marque de mode boutique, destiné aux jeunes professionnels sur Instagram. Employez une esthétique visuelle sophistiquée avec un éclairage chaleureux et une voix off calme et confiante, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour un look soigné et en incorporant des médias de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle informative de 60 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe, conçue pour les apprenants férus de technologie sur YouTube. Adoptez un style visuel épuré et minimaliste avec des graphiques clairs à l'écran et une voix amicale et articulée, assurant une portée mondiale avec les sous-titres/captions automatisés de HeyGen et la génération de voix off multilingue.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de produit dynamique de 30 secondes pour un gadget innovant, ciblant les premiers adoptants sur diverses plateformes de commerce électronique. Optez pour un style visuel futuriste avec des transitions fluides et une bande sonore engageante et entraînante, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter à différentes plateformes et en employant un avatar AI expressif pour mettre en avant les avantages du produit.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Tutoriels pour Influenceurs

Produisez sans effort des vidéos tutoriels engageantes avec des influenceurs AI et des outils intelligents, parfaits pour le contenu des réseaux sociaux et les explications de produits.

1
Step 1
Créez Votre Influenceur AI
Commencez par sélectionner parmi notre large gamme d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque ou tutoriel, posant ainsi les bases de votre contenu engageant.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Voix Off
Saisissez votre script de tutoriel, puis utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer des voix off au son naturel, donnant vie à vos instructions sans effort.
3
Step 3
Sélectionnez des Améliorations Visuelles
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles et de scènes professionnels, et personnalisez avec vos éléments de branding pour soutenir visuellement les points clés de votre tutoriel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel avec des sous-titres automatisés et exportez-le dans divers formats d'aspect, prêt à être partagé immédiatement sur vos réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Apprentissage avec des Vidéos de Formation Alimentées par AI

Utilisez la vidéo AI pour générer du contenu tutoriel dynamique et informatif, améliorant considérablement l'engagement et la rétention des apprenants pour tout sujet ou compétence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux créateurs de contenu créatif de s'épanouir avec des influenceurs AI ?

Les avatars AI avancés et les influenceurs AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo captivant. Profitez de notre plateforme pour produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux ou des vidéos captivantes pour votre chaîne YouTube, simplifiant ainsi l'ensemble de votre processus de création de contenu.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos générées avec HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités d'édition vidéo étendues, y compris des arrière-plans dynamiques, des mouvements de caméra et des effets d'éclairage, permettant une personnalisation avancée. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre vision créative.

Puis-je transformer des images ou du texte existants en vidéos dynamiques avec HeyGen ?

Absolument, le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de convertir du texte en vidéo à partir d'un script ou d'utiliser l'image en vidéo AI pour animer vos visuels statiques. Cette capacité améliore considérablement votre flux de travail de création de contenu et permet des sorties diversifiées.

HeyGen est-il convivial pour concevoir du contenu vidéo créatif à partir de zéro ?

HeyGen offre une expérience de conception accessible et facile grâce à son interface intuitive et à sa variété de modèles. Ces modèles simplifient le processus créatif, permettant à quiconque de produire du contenu vidéo de haute qualité sans fonctionnalités d'édition vidéo étendues ou connaissances préalables en design.

