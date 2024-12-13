Créateur de Vidéos de Parrainage d'Influenceurs : Succès de Campagne Alimenté par l'AI

Accédez à un moteur créatif de modèles & scènes pour créer rapidement des vidéos de marque engageantes, simplifiant votre processus de génération de vidéos de bout en bout.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo vibrante de 45 secondes pour les réseaux sociaux démontrant comment les créateurs de contenu peuvent rapidement produire des vidéos de marque captivantes. Destinée aux entrepreneurs en herbe et aux marques de commerce électronique, le style visuel doit être énergique et dynamique, avec des coupes rapides et une musique de fond tendance. La vidéo met l'accent sur l'utilisation des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour personnaliser les visuels, accélérant le processus de création vidéo de l'idée à la réalisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo captivante de 60 secondes de critique de produit, apparaissant comme du contenu généré par les utilisateurs (UGC), où un influenceur AI passe en revue un produit de style de vie. Conçue pour les agences de marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant une représentation authentique de la marque, la vidéo doit avoir un style visuel et audio informel et conversationnel avec un dialogue au son naturel. Elle montre comment la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut générer sans effort un récit engageant, complété par des "Sous-titres/captions" automatiques pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo succincte de 15 secondes de création de publicité d'influenceur pour un nouveau cours en ligne, ciblant les fondateurs de startups et les spécialistes du marketing digital. Le style visuel et audio doit être rapide, percutant et inspirant, transmettant un sentiment d'urgence et d'opportunité. Cette suggestion se concentre sur l'utilisation de la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour une intégration rapide des ressources et le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter efficacement la courte vidéo à diverses plateformes sociales, en faisant un moteur créatif efficace pour les campagnes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Parrainage d'Influenceurs

Créez sans effort des vidéos de parrainage d'influenceurs captivantes avec notre plateforme alimentée par l'AI. Du script à l'écran, générez du contenu de haute qualité en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message de parrainage. Notre plateforme utilise la technologie de texte en vidéo pour transformer vos mots en contenu visuel engageant, garantissant que votre message soit clair et percutant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre influenceur. Cette fonctionnalité vous permet de choisir le porte-parole idéal pour votre marque, donnant vie à votre script avec une présence professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec des éléments de marque et des scènes dynamiques. Utilisez nos modèles & scènes pour ajouter une touche professionnelle, garantissant que votre contenu de parrainage s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
4
Step 4
Générez et Exportez
Finalisez votre vidéo en un seul clic. Notre processus de génération de vidéos de bout en bout rend rapidement votre contenu personnalisé, prêt à être téléchargé et partagé sans effort sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Produits

Développez des témoignages d'influenceurs authentiques et des critiques de produits en présentant des histoires de succès avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un moteur créatif pour les vidéos d'influenceurs AI ?

HeyGen agit comme un puissant moteur créatif, transformant votre texte en vidéos d'influenceurs AI captivantes grâce à une technologie avancée de texte en vidéo. Il utilise des avatars AI réalistes, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de parrainage d'influenceurs et des publicités ?

Absolument, HeyGen est un créateur idéal de vidéos de parrainage d'influenceurs, vous permettant de produire des vidéos de marque et des publicités d'influenceurs de haute qualité. Vous pouvez facilement personnaliser les visuels avec une large gamme de modèles & scènes, améliorant votre stratégie de contenu globale.

Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il aux créateurs de contenu pour la production vidéo ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de disposer d'un moteur créatif intuitif, offrant des outils polyvalents comme les avatars AI, le texte en vidéo, et des modèles & scènes étendus. Cela permet une personnalisation facile des visuels et la génération efficace de courtes vidéos engageantes de style UGC.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils le processus de génération de vidéos de bout en bout ?

Les avatars AI de HeyGen sont au cœur de ses capacités de génération de vidéos de bout en bout, agissant comme des présentateurs virtuels qui donnent vie à vos scripts. Cela permet un flux de travail texte en vidéo fluide, permettant à tout créateur de vidéos de produire efficacement des vidéos courtes professionnelles.

