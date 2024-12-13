Générateur de Vidéos Produit d'Influenceur : Créez des Vidéos Authentiques
Générez rapidement des vidéos produit authentiques avec des avatars AI, transformant des scripts en visuels engageants sans effort.
Développez une série de clips promotionnels de 15 secondes pour les réseaux sociaux pour une boîte à snacks par abonnement. Destinée aux professionnels occupés cherchant des alternatives saines, la vidéo doit avoir un style visuel rapide et énergique avec des coupes rapides montrant le déballage et la dégustation, sur des arrière-plans dynamiques. L'audio doit comporter une musique tendance et non intrusive et des sous-titres/captions clairs à l'écran pour transmettre les avantages clés sans son. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la création de contenu en masse pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour une nouvelle application de productivité. Le public principal est constitué de propriétaires de petites entreprises cherchant à optimiser leur flux de travail. Le style visuel doit être propre et professionnel, utilisant des captures d'écran animées de l'application en action, complétées par des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les avantages. L'audio doit être une voix off claire et concise générée à partir d'un script texte-vidéo, se concentrant sur les fonctionnalités de gain de temps de l'application et son interface conviviale pour des vidéos produit convaincantes.
Créez une vidéo de témoignage de 60 secondes pour un produit de soin de la peau, ciblant les consommateurs de la génération Z intéressés par des solutions de beauté naturelles. Le style visuel et audio doit être chaleureux, personnel et authentique, simulant du contenu généré par les utilisateurs avec un avatar AI délivrant un avis sincère. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée pour différentes plateformes sociales en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, présentant le produit comme un incontournable pour un teint éclatant dans une vidéo produit authentique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Produit Performantes.
Produisez rapidement des vidéos produit AI authentiques et de haute qualité pour des campagnes publicitaires efficaces, augmentant l'engagement et les conversions.
Contenu Produit Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips produit captivants pour les réseaux sociaux, stimulant la portée organique et l'interaction du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produit authentiques ?
HeyGen révolutionne la production de vidéos produit authentiques en vous permettant de générer facilement des vidéos UGC AI. Notre plateforme utilise une génération vidéo AI avancée à partir d'un script, vous permettant de créer rapidement un contenu convaincant qui semble authentique pour votre flux de travail marketing.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour une création de contenu en masse efficace ?
Absolument. HeyGen est conçu pour faciliter une création de contenu en masse efficace pour tous vos besoins. Vous pouvez utiliser nos divers modèles et scènes, combinés avec l'AI texte-vidéo, pour produire plusieurs clips promotionnels rapidement et de manière cohérente.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la création de publicités AI ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que votre création de publicités AI s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs spécifiques et d'autres éléments de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos AI.
Puis-je utiliser HeyGen pour transformer un script en contenu vidéo produit d'influenceur ?
Oui, HeyGen est idéal pour transformer vos scripts en contenu vidéo produit d'influenceur engageant. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner parmi une gamme d'avatars AI, et d'utiliser notre génération de voix off pour créer des vidéos dynamiques qui résonnent avec votre public cible, améliorant vos efforts de création de publicités AI.