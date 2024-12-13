Développez votre marque avec un créateur de vidéos de partenariat avec des influenceurs

Générez sans effort des vidéos d'influenceurs captivantes à partir de scripts texte-en-vidéo, économisant temps et ressources pour des campagnes percutantes.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen agit comme un 'créateur de vidéos de partenariat avec des influenceurs' pour simplifier leurs efforts marketing. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, avec du texte dynamique à l'écran synchronisé avec une bande sonore entraînante, tandis qu'une voix off claire et amicale explique les avantages. Mettez en avant comment l'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen permet une production rapide de contenu vidéo de haute qualité et de marque, permettant aux entreprises de collaborer facilement avec des influenceurs et d'élargir leur portée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative captivante de 45 secondes pour les agences de marketing et les créateurs de contenu désireux d'explorer des formats de contenu de pointe. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et moderne, avec une musique de fond ambiante et sophistiquée et une voix off confiante et articulée. Démontrez la puissance de HeyGen en tant que 'générateur de vidéos d'influenceurs AI' en présentant divers 'avatars AI' dans différents scénarios, expliquant comment ils peuvent être personnalisés pour transmettre des messages de marque avec une efficacité et une cohérence inégalées. Concentrez-vous sur l'intégration transparente et les possibilités créatives offertes par la fonctionnalité 'avatars AI' de la plateforme.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle engageante de 60 secondes destinée aux solopreneurs et aux marketeurs occupés qui ont besoin de transformer rapidement des idées en contenu partageable. Le design visuel doit être épuré et pratique, utilisant des démonstrations à l'écran de la plateforme, accompagnées d'une voix off énergique et motivante et d'un texte à l'écran clair et facile à lire. Illustrez l'efficacité de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen, démontrant comment un simple script peut être converti en 'vidéos pour les réseaux sociaux' professionnelles en quelques minutes. Mettez en avant la facilité d'utilisation et les aspects gain de temps de la création de contenu vidéo convaincant directement à partir de texte pour une diffusion rapide.
Exemple de Prompt 3
Créez un clip promotionnel concis de 15 secondes pour les marques et les équipes de contenu à la recherche de ressources vidéo diversifiées et de haute qualité. La vidéo doit présenter un style visuel haute fidélité avec des transitions cinématographiques et une piste instrumentale subtile et inspirante en arrière-plan, démontrant une large gamme de possibilités esthétiques. Mettez en avant le puissant 'moteur créatif' de HeyGen en affichant rapidement divers exemples de 'contenu vidéo' convaincants tirés de sa 'bibliothèque de médias/support de stock'. Soulignez les riches ressources visuelles disponibles pour élever instantanément le message et la narration de toute marque.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de partenariat avec des influenceurs

Créez des vidéos d'influenceurs engageantes et conformes à votre marque avec l'IA en quelques minutes, simplifiant vos collaborations pour des campagnes percutantes.

1
Step 1
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre marque ou produit, posant les bases d'un contenu captivant.
2
Step 2
Créez un script et une voix off engageants
Saisissez votre message marketing sous forme de texte, et notre moteur créatif le transformera en une voix off naturelle pour votre avatar AI.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et le branding
Améliorez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque, assurant une cohérence visuelle et renforçant votre identité tout au long du contenu.
4
Step 4
Exportez des vidéos sociales optimisées
Téléchargez votre vidéo d'influenceur terminée dans divers formats d'aspect, parfaitement optimisés pour le partage sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès des partenariats avec des influenceurs

Transformez les témoignages d'influenceurs et les résultats de partenariats en vidéos convaincantes générées par l'IA pour renforcer la confiance et démontrer l'impact.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen libère-t-il la production vidéo créative ?

HeyGen sert de puissant moteur créatif, permettant aux utilisateurs de transformer des idées en contenu vidéo captivant sans effort. Exploitez des modèles dynamiques et des outils alimentés par l'IA pour produire facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'influenceurs AI à partir de texte ?

Oui, HeyGen est un générateur avancé de vidéos d'influenceurs AI qui donne vie à vos scripts. Convertissez facilement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, simplifiant votre processus de création vidéo.

Quelles options de branding sont disponibles avec les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit une présence de marque cohérente dans toutes vos productions, soutenue par une vaste bibliothèque de médias.

HeyGen prend-il en charge plusieurs formats vidéo pour la distribution ?

HeyGen optimise votre contenu vidéo pour diverses plateformes en offrant des options de redimensionnement et d'exportation adaptées aux vidéos pour les réseaux sociaux. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large.

