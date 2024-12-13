Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen agit comme un 'créateur de vidéos de partenariat avec des influenceurs' pour simplifier leurs efforts marketing. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, avec du texte dynamique à l'écran synchronisé avec une bande sonore entraînante, tandis qu'une voix off claire et amicale explique les avantages. Mettez en avant comment l'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen permet une production rapide de contenu vidéo de haute qualité et de marque, permettant aux entreprises de collaborer facilement avec des influenceurs et d'élargir leur portée.

