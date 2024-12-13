Développez votre marque avec un créateur de vidéos de partenariat avec des influenceurs
Générez sans effort des vidéos d'influenceurs captivantes à partir de scripts texte-en-vidéo, économisant temps et ressources pour des campagnes percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative captivante de 45 secondes pour les agences de marketing et les créateurs de contenu désireux d'explorer des formats de contenu de pointe. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et moderne, avec une musique de fond ambiante et sophistiquée et une voix off confiante et articulée. Démontrez la puissance de HeyGen en tant que 'générateur de vidéos d'influenceurs AI' en présentant divers 'avatars AI' dans différents scénarios, expliquant comment ils peuvent être personnalisés pour transmettre des messages de marque avec une efficacité et une cohérence inégalées. Concentrez-vous sur l'intégration transparente et les possibilités créatives offertes par la fonctionnalité 'avatars AI' de la plateforme.
Produisez une vidéo tutorielle engageante de 60 secondes destinée aux solopreneurs et aux marketeurs occupés qui ont besoin de transformer rapidement des idées en contenu partageable. Le design visuel doit être épuré et pratique, utilisant des démonstrations à l'écran de la plateforme, accompagnées d'une voix off énergique et motivante et d'un texte à l'écran clair et facile à lire. Illustrez l'efficacité de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen, démontrant comment un simple script peut être converti en 'vidéos pour les réseaux sociaux' professionnelles en quelques minutes. Mettez en avant la facilité d'utilisation et les aspects gain de temps de la création de contenu vidéo convaincant directement à partir de texte pour une diffusion rapide.
Créez un clip promotionnel concis de 15 secondes pour les marques et les équipes de contenu à la recherche de ressources vidéo diversifiées et de haute qualité. La vidéo doit présenter un style visuel haute fidélité avec des transitions cinématographiques et une piste instrumentale subtile et inspirante en arrière-plan, démontrant une large gamme de possibilités esthétiques. Mettez en avant le puissant 'moteur créatif' de HeyGen en affichant rapidement divers exemples de 'contenu vidéo' convaincants tirés de sa 'bibliothèque de médias/support de stock'. Soulignez les riches ressources visuelles disponibles pour élever instantanément le message et la narration de toute marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la création de publicités d'influenceurs.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes pour les campagnes d'influenceurs, maximisant la portée et l'engagement avec des avatars AI et des moteurs créatifs.
Créez du contenu dynamique pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour les collaborations avec des influenceurs et pour stimuler l'interaction du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen libère-t-il la production vidéo créative ?
HeyGen sert de puissant moteur créatif, permettant aux utilisateurs de transformer des idées en contenu vidéo captivant sans effort. Exploitez des modèles dynamiques et des outils alimentés par l'IA pour produire facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il créer des vidéos d'influenceurs AI à partir de texte ?
Oui, HeyGen est un générateur avancé de vidéos d'influenceurs AI qui donne vie à vos scripts. Convertissez facilement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, simplifiant votre processus de création vidéo.
Quelles options de branding sont disponibles avec les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit une présence de marque cohérente dans toutes vos productions, soutenue par une vaste bibliothèque de médias.
HeyGen prend-il en charge plusieurs formats vidéo pour la distribution ?
HeyGen optimise votre contenu vidéo pour diverses plateformes en offrant des options de redimensionnement et d'exportation adaptées aux vidéos pour les réseaux sociaux. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large.