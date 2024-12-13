Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de créer des campagnes vidéo d'influenceurs percutantes. Le style visuel est lumineux et moderne, avec des avatars IA engageants présentant les principaux avantages des partenariats, accompagnés d'une voix off amicale et entraînante. Cette vidéo met en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script, transformant des idées écrites en présentations visuelles convaincantes avec facilité.

