Générateur de Vidéos d'Influenceurs : Créez des Campagnes Engagées
Créez facilement des vidéos marketing personnalisées avec de puissants avatars IA, simplifiant votre approche et votre engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment maintenir un contenu vidéo cohérent avec la marque sur toutes les plateformes. L'esthétique visuelle est épurée et professionnelle, utilisant divers modèles pour illustrer l'identité de la marque, soutenue par une voix off claire et autoritaire. Le message principal souligne l'utilisation des divers Modèles & scènes de HeyGen pour simplifier la création de vidéos, garantissant que chaque contenu s'aligne parfaitement avec leur marque.
Créez une vidéo vibrante de 60 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, explorant les possibilités créatives des vidéos IA avec des vidéos de synchronisation labiale captivantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel amusant et énergique avec divers avatars IA effectuant des synchronisations labiales expressives sur des audios tendance, accompagnés d'une voix off engageante. Elle met spécifiquement en avant la génération de Voix off de HeyGen, rendant simple l'ajout de pistes audio uniques et leur synchronisation parfaite avec les mouvements des avatars.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les équipes de vente et les professionnels du marketing, illustrant comment HeyGen peut améliorer leurs vidéos marketing pour des présentations de vente efficaces. La présentation visuelle est directe et persuasive, intégrant clairement des prises de vue de produits avec des présentateurs IA, tandis qu'une voix off confiante et concise délivre le message de vente. Cette vidéo souligne l'importance de l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de Sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une rétention maximale du message dans tous les environnements de visionnage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Marketing Performantes.
Générez rapidement des vidéos marketing percutantes en utilisant l'IA, parfaites pour les campagnes d'influenceurs et les promotions de produits.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'améliorer les collaborations avec les influenceurs et la présence numérique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour les projets créatifs ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos IA de haute qualité, transformant le texte en contenu vidéo dynamique. Notre plateforme offre une gamme d'avatars IA et de modèles vidéo pour simplifier le processus créatif, vous permettant de produire du contenu engageant sans effort pour tout projet créatif.
HeyGen peut-il produire du contenu vidéo de style influenceur pour le marketing ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos d'influenceurs IA conçu pour créer des vidéos de style influenceur convaincantes. Vous pouvez créer du contenu vidéo conforme à votre marque avec des influenceurs IA réalistes, complété par des vidéos de synchronisation labiale, parfait pour vos campagnes de marketing d'influence et votre stratégie sur les réseaux sociaux.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisées ?
HeyGen propose des fonctionnalités créatives avancées, y compris des avatars IA personnalisables avec des gestes variés et des modèles cohérents, permettant une approche véritablement personnalisée. Vous pouvez également utiliser des arrière-plans dynamiques, générer des voix off et rédiger des scripts détaillés pour garantir que votre contenu vidéo conforme à votre marque se démarque.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos IA diversifiées avec HeyGen ?
HeyGen permet des sorties rapides pour des vidéos IA diversifiées, accélérant considérablement votre flux de travail de création vidéo. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles vidéo pour produire rapidement tout, des vidéos marketing et présentations de vente aux vidéos UGC engageantes, le tout en quelques minutes.