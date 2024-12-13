Générateur de Vidéos d'Influenceurs : Créez des Campagnes Engagées

Créez facilement des vidéos marketing personnalisées avec de puissants avatars IA, simplifiant votre approche et votre engagement.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de créer des campagnes vidéo d'influenceurs percutantes. Le style visuel est lumineux et moderne, avec des avatars IA engageants présentant les principaux avantages des partenariats, accompagnés d'une voix off amicale et entraînante. Cette vidéo met en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script, transformant des idées écrites en présentations visuelles convaincantes avec facilité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment maintenir un contenu vidéo cohérent avec la marque sur toutes les plateformes. L'esthétique visuelle est épurée et professionnelle, utilisant divers modèles pour illustrer l'identité de la marque, soutenue par une voix off claire et autoritaire. Le message principal souligne l'utilisation des divers Modèles & scènes de HeyGen pour simplifier la création de vidéos, garantissant que chaque contenu s'aligne parfaitement avec leur marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 60 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, explorant les possibilités créatives des vidéos IA avec des vidéos de synchronisation labiale captivantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel amusant et énergique avec divers avatars IA effectuant des synchronisations labiales expressives sur des audios tendance, accompagnés d'une voix off engageante. Elle met spécifiquement en avant la génération de Voix off de HeyGen, rendant simple l'ajout de pistes audio uniques et leur synchronisation parfaite avec les mouvements des avatars.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les équipes de vente et les professionnels du marketing, illustrant comment HeyGen peut améliorer leurs vidéos marketing pour des présentations de vente efficaces. La présentation visuelle est directe et persuasive, intégrant clairement des prises de vue de produits avec des présentateurs IA, tandis qu'une voix off confiante et concise délivre le message de vente. Cette vidéo souligne l'importance de l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de Sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une rétention maximale du message dans tous les environnements de visionnage.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Influenceurs

Créez facilement des vidéos d'influenceurs captivantes qui séduisent votre public cible et renforcent la présence de votre marque avec un contenu personnalisé et de haute qualité généré par IA.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Influenceur IA
Commencez par choisir parmi la bibliothèque diversifiée d'avatars IA de HeyGen pour représenter votre marque, ou générez-en un personnalisé. Rédigez un script convaincant qui transmet parfaitement votre message d'approche.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Vidéo
Adaptez votre vidéo avec des contrôles de Branding pour s'aligner sur l'esthétique de votre campagne. Ajoutez votre logo, ajustez les couleurs et sélectionnez une musique de fond pour un contenu vidéo véritablement conforme à votre marque.
3
Step 3
Affinez avec des Touches Professionnelles
Améliorez votre vidéo en utilisant une variété de Modèles & scènes pour ajouter des éléments dynamiques. Utilisez la bibliothèque multimédia pour des séquences de stock pertinentes ou téléchargez vos propres ressources pour parfaire votre message.
4
Step 4
Exportez et Engagez Votre Audience
Une fois votre vidéo d'approche d'influenceur terminée, exportez-la en utilisant le redimensionnement & les exports de format d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez vos vidéos IA soignées pour vous connecter efficacement avec les influenceurs et amplifier votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Histoires de Marque de Style Influenceur

.

Développez des vidéos inspirantes et conformes à votre marque avec l'IA pour communiquer efficacement des messages et établir des liens solides avec les publics cibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos IA de haute qualité, transformant le texte en contenu vidéo dynamique. Notre plateforme offre une gamme d'avatars IA et de modèles vidéo pour simplifier le processus créatif, vous permettant de produire du contenu engageant sans effort pour tout projet créatif.

HeyGen peut-il produire du contenu vidéo de style influenceur pour le marketing ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos d'influenceurs IA conçu pour créer des vidéos de style influenceur convaincantes. Vous pouvez créer du contenu vidéo conforme à votre marque avec des influenceurs IA réalistes, complété par des vidéos de synchronisation labiale, parfait pour vos campagnes de marketing d'influence et votre stratégie sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisées ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives avancées, y compris des avatars IA personnalisables avec des gestes variés et des modèles cohérents, permettant une approche véritablement personnalisée. Vous pouvez également utiliser des arrière-plans dynamiques, générer des voix off et rédiger des scripts détaillés pour garantir que votre contenu vidéo conforme à votre marque se démarque.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos IA diversifiées avec HeyGen ?

HeyGen permet des sorties rapides pour des vidéos IA diversifiées, accélérant considérablement votre flux de travail de création vidéo. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles vidéo pour produire rapidement tout, des vidéos marketing et présentations de vente aux vidéos UGC engageantes, le tout en quelques minutes.

