Générateur de Vidéos Marketing d'Influenceurs : Créez des Publicités à Fort Impact

Générez des publicités vidéo époustouflantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux et boostez votre ROAS avec des avatars AI réalistes.

Imaginez générer sans effort une publicité de 30 secondes au style d'influenceur, parfaite pour les agences de marketing cherchant à déployer rapidement des campagnes. Cette vidéo dynamique, mettant en scène un avatar AI hautement réaliste délivrant un message optimiste avec une voix off claire, montre comment un générateur de vidéos AI peut révolutionner votre production créative, transformant une simple idée en une publicité soignée prête à captiver les audiences.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu peuvent désormais produire des vidéos convaincantes de 45 secondes 'produit en main' sans jamais avoir besoin d'un studio. Visualisez un style visuel propre et authentique où un acteur AI amical utilise le texte-à-vidéo à partir d'un script pour démontrer naturellement votre produit, avec des sous-titres à l'écran pour améliorer l'accessibilité et l'engagement, tout cela grâce à un générateur de vidéos AI innovant.
Exemple de Prompt 2
Pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les marques de commerce électronique, la création de nombreux contenus publicitaires est simplifiée avec une vidéo professionnelle de 60 secondes qui utilise des modèles préconçus et des Acteurs AI. Cette séquence tendance et rapide permet le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes, assurant un message de marque cohérent tout en augmentant considérablement l'efficacité de votre générateur de vidéos marketing d'influenceurs.
Exemple de Prompt 3
Les marques expérimentant divers contenus publicitaires peuvent désormais tester rapidement de nouveaux concepts avec une vidéo élégante de 30 secondes, propulsée par un générateur de vidéos AI. Imaginez une présentation confiante et informative où votre script soigneusement élaboré prend vie grâce à une riche bibliothèque de médias/soutien de stock, permettant une itération rapide et une voix professionnelle, vous aidant finalement à affiner votre message pour des résultats optimaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Marketing d'Influenceurs

Créez sans effort des vidéos marketing d'influenceurs alimentées par l'AI qui résonnent avec votre audience et élèvent la portée de votre campagne.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence pour correspondre à votre public cible, posant les bases de vidéos marketing d'influenceurs percutantes.
2
Step 2
Rédigez Votre Script
Écrivez un texte publicitaire convaincant ou téléchargez votre script existant. Exploitez la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script de notre plateforme pour donner vie à votre message grâce à l'Acteur AI sélectionné, assurant une livraison précise.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix
Intégrez les visuels de votre marque, tels qu'une démonstration de produit en main, pour renforcer l'authenticité. Utilisez nos capacités de génération de voix off pour ajouter un audio clair et engageant à votre vidéo.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec une personnalisation de marque et de la musique. Exportez vos publicités vidéo dans divers formats d'aspect grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'aspect, parfaitement optimisés pour toutes les principales plateformes de réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Dynamiques de Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos puissantes générées par l'AI, renforçant la crédibilité et stimulant les conversions pour le marketing d'influenceurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mon contenu vidéo créatif ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes, transformant les scripts texte-à-vidéo en récits engageants. Ces Acteurs AI donnent vie à vos idées, simplifiant considérablement la production de vidéos créatives.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les agences de marketing ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI pour les agences de marketing, permettant la création rapide de publicités vidéo de haute qualité et de contenu vidéo marketing d'influenceurs. Vous pouvez facilement développer des publicités vidéo persuasives avec des influenceurs AI, parfaites pour mettre en avant un produit en main.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour divers projets vidéo ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes personnalisables pour lancer vos projets vidéo. Cette fonctionnalité permet une rédaction de script et un montage vidéo efficaces, garantissant que la vision créative unique de votre marque est maintenue sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente dans toutes mes vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement leur logo, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque dans leurs vidéos. Cela assure une cohérence de marque sans montage vidéo étendu, renforçant votre message à travers tout le contenu.

