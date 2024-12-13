Générateur de Vidéos Marketing d'Influenceurs : Créez des Publicités à Fort Impact
Générez des publicités vidéo époustouflantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux et boostez votre ROAS avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu peuvent désormais produire des vidéos convaincantes de 45 secondes 'produit en main' sans jamais avoir besoin d'un studio. Visualisez un style visuel propre et authentique où un acteur AI amical utilise le texte-à-vidéo à partir d'un script pour démontrer naturellement votre produit, avec des sous-titres à l'écran pour améliorer l'accessibilité et l'engagement, tout cela grâce à un générateur de vidéos AI innovant.
Pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les marques de commerce électronique, la création de nombreux contenus publicitaires est simplifiée avec une vidéo professionnelle de 60 secondes qui utilise des modèles préconçus et des Acteurs AI. Cette séquence tendance et rapide permet le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes, assurant un message de marque cohérent tout en augmentant considérablement l'efficacité de votre générateur de vidéos marketing d'influenceurs.
Les marques expérimentant divers contenus publicitaires peuvent désormais tester rapidement de nouveaux concepts avec une vidéo élégante de 30 secondes, propulsée par un générateur de vidéos AI. Imaginez une présentation confiante et informative où votre script soigneusement élaboré prend vie grâce à une riche bibliothèque de médias/soutien de stock, permettant une itération rapide et une voix professionnelle, vous aidant finalement à affiner votre message pour des résultats optimaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes, alimentées par l'AI, pour les campagnes d'influenceurs, augmentant considérablement la performance des campagnes et le ROAS.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin d'alimenter les campagnes d'influenceurs et de captiver les audiences cibles.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mon contenu vidéo créatif ?
HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes, transformant les scripts texte-à-vidéo en récits engageants. Ces Acteurs AI donnent vie à vos idées, simplifiant considérablement la production de vidéos créatives.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les agences de marketing ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI pour les agences de marketing, permettant la création rapide de publicités vidéo de haute qualité et de contenu vidéo marketing d'influenceurs. Vous pouvez facilement développer des publicités vidéo persuasives avec des influenceurs AI, parfaites pour mettre en avant un produit en main.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour divers projets vidéo ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes personnalisables pour lancer vos projets vidéo. Cette fonctionnalité permet une rédaction de script et un montage vidéo efficaces, garantissant que la vision créative unique de votre marque est maintenue sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente dans toutes mes vidéos ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement leur logo, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque dans leurs vidéos. Cela assure une cohérence de marque sans montage vidéo étendu, renforçant votre message à travers tout le contenu.