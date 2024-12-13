Le Créateur Ultime de Vidéos Explicatives pour le Marketing d'Influence

Créez facilement des vidéos captivantes pour le marketing d'influence. Transformez vos idées en vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, démontrant comment tirer parti d'un créateur de vidéos explicatives pour le marketing d'influence. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations clés de manière dynamique et engageante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de création d'une vidéo explicative avec HeyGen. Le style visuel doit être épuré et moderne, présentant divers modèles et scènes, complété par une génération de voix off claire et professionnelle pour expliquer efficacement les fonctionnalités clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu social dynamique de 60 secondes destiné aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux entrepreneurs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI. La vidéo doit être visuellement riche et accessible, soulignant la facilité avec laquelle les sous-titres peuvent être ajoutés pour une portée maximale, tout en maintenant un rythme énergique tout au long.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing rapide et percutante de 15 secondes pour les équipes marketing occupées et les start-ups, montrant comment produire rapidement un contenu cohérent avec la marque. Mettez en avant l'utilisation efficace de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour créer des vidéos de haute qualité, visuellement attrayantes, avec un style audio professionnel et succinct, captant instantanément l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives pour le Marketing d'Influence

Créez facilement des vidéos explicatives captivantes pour les campagnes de marketing d'influence, améliorant l'engagement et le message de la marque avec des outils AI intuitifs.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base Créative
Commencez votre projet en choisissant parmi des modèles professionnels ou démarrez de zéro avec des **avatars AI** engageants, donnant vie visuellement à votre script pour votre vidéo explicative de marketing d'influence.
2
Step 2
Transformez le Script en Voix
Collez votre script marketing et utilisez la génération avancée de **voix off** pour créer une narration naturelle qui correspond parfaitement au rythme et au ton de votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Enrichissez votre vidéo explicative en incorporant des visuels de haute qualité de notre vaste **bibliothèque multimédia/stock**, assurant un aspect poli et professionnel pour votre contenu.
4
Step 4
Finalisez et Exportez
Appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque avec les **contrôles de branding**, puis exportez facilement votre vidéo explicative de marketing d'influence terminée, optimisée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès avec l'AI

.

Créez des vidéos explicatives convaincantes qui mettent en avant le succès des clients, renforçant la confiance et la crédibilité pour les produits ou services promus par les influenceurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen fonctionne comme un créateur avancé de vidéos explicatives, vous permettant de transformer du texte en vidéos dynamiques sans effort. Profitez de modèles personnalisables et de voix off AI pour transmettre votre message de manière claire et professionnelle, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour votre audience.

Quelles possibilités créatives les avatars AI de HeyGen offrent-ils pour les vidéos marketing ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une polyvalence créative unique pour vos vidéos marketing. Vous pouvez choisir parmi divers avatars, personnaliser leur apparence et les faire délivrer votre script avec des voix off AI, rendant votre contenu engageant et aligné sur votre marque sans avoir besoin d'acteurs en direct.

Est-il facile de produire des vidéos animées de haute qualité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une interface conviviale et un éditeur glisser-déposer conçu pour une création vidéo sans effort. Vous pouvez facilement générer des vidéos animées professionnelles en sélectionnant parmi divers modèles et en ajoutant votre script, simplifiant considérablement votre processus de production.

Au-delà des vidéos explicatives, quels autres types de contenu pour les réseaux sociaux puis-je générer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer une large gamme de contenus pour les réseaux sociaux au-delà des vidéos explicatives. Utilisez ses capacités de transformation de texte en vidéo et sa bibliothèque de séquences pour produire des vidéos marketing engageantes, des annonces ou des extraits éducatifs parfaits pour diverses plateformes.

