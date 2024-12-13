Créateur de Vidéos de Contenu pour Influenceurs : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux futurs influenceurs tech, démontrant à quelle vitesse ils peuvent générer du contenu captivant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes épurés et des transitions fluides, complétés par une voix off articulée et amicale. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour créer le dialogue, montrant comment les "avatars AI" peuvent fournir des explications techniques complexes, mettant en avant HeyGen comme un puissant "générateur de vidéos AI".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'annonce de marque de 90 secondes ciblant les responsables marketing et les influenceurs établis qui valorisent une représentation cohérente de la marque. Adoptez un style visuel sophistiqué et persuasif avec une esthétique professionnelle nette, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire qui résonne avec le public. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer le message, en veillant à ce que les "sous-titres" soient synchronisés avec précision, positionnant ainsi HeyGen comme un leader dans la création de "vidéos de contenu pour influenceurs" avec des capacités avancées de "synchronisation labiale".
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative d'une minute ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui priorisent l'engagement du public et l'accessibilité. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle propre et lumineuse avec un texte concis à l'écran, accompagné d'une voix off dynamique et claire. Démontrez comment la fonctionnalité "Sous-titres" de HeyGen génère sans effort un texte précis pour les "vidéos courtes", renforcée par l'utilisation de la "bibliothèque de médias/support de stock" pour illustrer divers scénarios, positionnant HeyGen comme un puissant "générateur de sous-titres AI".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les micro-influenceurs et les propriétaires de petites entreprises occupés cherchant une production de contenu rapide. Le style visuel doit être énergique et très visuel, utilisant des coupes rapides et des éléments animés, accompagné d'une voix off vive et enthousiaste. Mettez en avant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour des mises en page professionnelles instantanées, illustrant la rapidité des capacités de "Texte en vidéo à partir d'un script", en faisant un outil essentiel pour une création de contenu "texte en vidéo" efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Contenu pour Influenceurs

Transformez vos idées en contenu dynamique prêt à être partagé en utilisant des avatars AI et des outils de création vidéo intelligents.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script vidéo. Notre plateforme utilise le texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos mots de manière fluide.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message, garantissant que votre contenu se démarque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec des modèles & scènes engageants et des éléments visuels personnalisés pour correspondre au style unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo de haute qualité et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exports pour un partage fluide sur toutes vos plateformes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Thématiques Inspirantes

.

Créez du contenu motivant ou éducatif percutant qui résonne profondément avec votre audience, favorisant la connexion et l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos AI engageantes, transformant le texte en visuels captivants. Il utilise une technologie avancée d'avatars AI pour donner vie à vos messages, rendant la production vidéo complexe accessible à tous.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés ou animés de manière réaliste ?

Oui, les avatars AI de HeyGen offrent une animation réaliste et peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque. Ils disposent d'une technologie sophistiquée de synchronisation labiale pour un discours naturel et peuvent même reproduire des voix grâce au clonage vocal.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer du contenu sur les réseaux sociaux ?

HeyGen propose un éditeur vidéo AI intuitif avec une riche bibliothèque de modèles, parfait pour générer des vidéos sociales engageantes et des vidéos courtes. Il inclut également un générateur de sous-titres AI pour garantir que votre contenu soit accessible et percutant sur diverses plateformes, idéal pour les publicités UGC ou les publicités vidéo générales.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et divers formats vidéo ?

Oui, l'éditeur vidéo AI robuste de HeyGen prend en charge des contrôles de branding complets pour maintenir votre identité visuelle. Il propose également un redimensionnement des ratios d'aspect pour adapter facilement vos vidéos AI à tout format requis, assurant une polyvalence sur les plateformes.

