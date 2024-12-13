Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux futurs influenceurs tech, démontrant à quelle vitesse ils peuvent générer du contenu captivant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes épurés et des transitions fluides, complétés par une voix off articulée et amicale. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour créer le dialogue, montrant comment les "avatars AI" peuvent fournir des explications techniques complexes, mettant en avant HeyGen comme un puissant "générateur de vidéos AI".

Générer une Vidéo