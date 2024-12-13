Générateur de Vidéos de Contenu d'Influenceurs : Créez des Vidéos AI Engagantes

Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu en herbe, démontrant comment ils peuvent générer facilement du contenu pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une piste sonore énergique, complétée par une voix off claire et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des personnalités numériques diverses délivrant des messages clés, illustrant la facilité de devenir un Générateur d'Influenceurs AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 45 secondes destinée aux marketeurs e-commerce et aux équipes de lancement de produits. Le style visuel doit être élégant et axé sur le produit, employant des transitions dynamiques et une piste audio tendance et entraînante. Cette vidéo illustrera comment les images de produits existantes peuvent être transformées en publicités UGC engageantes, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour narrer les avantages des produits et les appels à l'action.
Créez une communication d'entreprise autoritaire de 60 secondes conçue pour les responsables de marque et les communicateurs d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et sophistiquée, avec une musique de fond instrumentale calme et une voix off confiante et articulée. Mettez en avant la puissance d'un avatar de marque, ou humain numérique, pour délivrer des messages de marque cohérents sur diverses plateformes, en soulignant la génération de voix off de HeyGen pour une cohérence multilingue.
Générez une vidéo explicative informative de 30 secondes adaptée aux équipes marketing et aux éducateurs, axée sur la simplification des idées complexes. Le style visuel doit être épuré, engageant, avec des graphiques simples et une musique de fond amicale et encourageante. Ce prompt met l'accent sur l'efficacité d'un générateur de vidéos AI, démontrant comment des révisions rapides peuvent être effectuées et assurant l'accessibilité en intégrant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre un public plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Contenu d'Influenceurs

Créez facilement des vidéos de style influenceur engageantes avec AI, transformant vos scripts en contenu dynamique mettant en vedette des humains numériques réalistes.

1
Step 1
Créez Votre Influenceur AI
Commencez par sélectionner ou personnaliser un avatar AI pour être votre humain numérique, représentant votre marque ou message avec une présence réaliste.
2
Step 2
Générez du Contenu Engagent
Saisissez votre script, et regardez notre plateforme le prendre vie avec des voix off réalistes, parfaitement synchronisées avec le mouvement des lèvres de votre influenceur AI.
3
Step 3
Améliorez les Visuels de Votre Vidéo
Choisissez parmi notre large gamme de modèles et personnalisez les scènes pour qu'elles s'alignent avec votre marque, garantissant que votre vidéo d'influenceur capte visuellement l'attention.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Boostez l'engagement et l'accessibilité en ajoutant des sous-titres automatisés à votre vidéo, puis exportez facilement votre contenu d'influenceur poli prêt pour les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI de premier plan en transformant le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des humains numériques. Il simplifie la production vidéo complexe, permettant aux professionnels créatifs de produire du contenu de haute qualité efficacement.

HeyGen peut-il aider à produire du contenu vidéo de style influenceur ?

Absolument, HeyGen sert d'exceptionnel Générateur d'Influenceurs AI, permettant aux entreprises de créer des vidéos de contenu d'influenceurs convaincantes. Vous pouvez exploiter des avatars de marque et nos puissantes capacités de texte en vidéo pour des campagnes dynamiques sur les réseaux sociaux et des publicités UGC.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour vos avatars AI, garantissant qu'ils s'alignent parfaitement avec votre identité visuelle. Vous pouvez personnaliser divers aspects pour créer des humains numériques uniques qui représentent efficacement votre marque dans toutes vos vidéos AI.

Comment HeyGen améliore-t-il l'efficacité de la production vidéo ?

HeyGen améliore considérablement la production vidéo en convertissant rapidement le texte en vidéo, réduisant le temps de montage vidéo traditionnel. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatisés et les transitions fluides, créer des vidéos AI de haute qualité pour les réseaux sociaux ou d'autres plateformes est plus rapide et plus accessible.

