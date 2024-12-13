Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu en herbe, démontrant comment ils peuvent générer facilement du contenu pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une piste sonore énergique, complétée par une voix off claire et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des personnalités numériques diverses délivrant des messages clés, illustrant la facilité de devenir un Générateur d'Influenceurs AI.

Générer une Vidéo