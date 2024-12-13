Le Créateur Ultime de Vidéos de Collaboration avec des Influenceurs

Produisez sans effort des vidéos époustouflantes pour les collaborations avec des influenceurs en utilisant des avatars IA réalistes.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises et des responsables marketing, démontrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos de collaboration avec des influenceurs. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, avec une voix off claire expliquant le processus. Montrez à quel point il est facile de transformer un simple script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, mettant en avant la création rapide de contenu vidéo pour les campagnes sur les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels du marketing, soulignant l'efficacité de la création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et captivant, avec des avatars IA amicaux dans divers scénarios, accompagnés d'une musique de fond énergique. Mettez en avant comment la capacité des avatars IA de HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement un contenu vidéo diversifié sans avoir besoin d'être eux-mêmes devant la caméra.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les stratèges de marque, illustrant la puissance d'une image de marque cohérente sur les plateformes. Adoptez un style visuel rapide, propre et vibrant, avec une musique de fond accrocheuse. Cette vidéo doit montrer comment les modèles et scènes de HeyGen facilitent la création de contenu vidéo uniforme pour divers canaux de réseaux sociaux, simplifiant ainsi les flux de travail de création de contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle technique de 2 minutes, à destination des formateurs techniques et des chefs de produit, expliquant comment créer des démonstrations de produits détaillées ou des guides pratiques en utilisant les outils avancés de montage vidéo IA de HeyGen. Le style visuel et audio doit être informatif et clair, avec une voix off articulée guidant le spectateur étape par étape. Démontrez l'utilisation efficace des sous-titres pour l'accessibilité et la génération de voix off pour le contenu multilingue, améliorant l'expérience globale de création de contenu vidéo technique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de collaboration avec des influenceurs

Créez sans effort des vidéos époustouflantes pour vos collaborations avec des influenceurs, en combinant des avatars IA avec des outils de montage puissants pour améliorer votre création de contenu vidéo.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo adapté dans notre vaste bibliothèque, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre vidéo de collaboration avec des influenceurs unique.
2
Step 2
Ajoutez votre avatar IA
Intégrez la personnalité de votre influenceur en utilisant nos avatars IA avancés. Il suffit de coller leur script, et un avatar IA animera leur message pour une collaboration fluide.
3
Step 3
Appliquez la marque et peaufinez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels pour assurer un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez pour les réseaux sociaux
Exportez facilement votre vidéo de collaboration avec des influenceurs terminée, optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, prête à engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès des collaborations avec des influenceurs

.

Présentez efficacement les résultats positifs et l'impact des collaborations avec des influenceurs à travers des témoignages vidéo convaincants et des études de cas alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de contenu vidéo en utilisant l'IA ?

HeyGen simplifie considérablement la création de contenu vidéo en utilisant des avatars IA et une puissante fonctionnalité de texte à vidéo, transformant vos idées en vidéos professionnelles avec facilité.

Quels outils de montage vidéo IA HeyGen propose-t-il pour les vidéos sur les réseaux sociaux ?

HeyGen offre une interface glisser-déposer avec des fonctionnalités telles que le sous-titrage automatique, la génération de voix off et les contrôles de marque. Cela permet aux utilisateurs de créer et d'exporter facilement des vidéos sociales soignées, optimisées pour diverses plateformes.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour divers besoins de contenu ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus pour soutenir diverses créations de contenu, y compris des projets de création de vidéos de collaboration avec des influenceurs et des vidéos pour les réseaux sociaux. Cela simplifie la production vidéo efficace.

Expliquez les capacités de HeyGen pour les sous-titres et légendes automatiques.

HeyGen inclut des capacités robustes de génération automatique de sous-titres et légendes directement sur sa plateforme. Ces fonctionnalités techniques améliorent l'accessibilité et l'engagement pour toute votre création de contenu vidéo, en particulier pour les réseaux sociaux.

