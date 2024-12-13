Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les influenceurs en herbe et les marques, montrant à quel point il est simple de produire un "créateur d'intro de collaboration d'influenceur" avec HeyGen. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et moderne, accompagné d'une musique entraînante et d'un design sonore net. Mettez en avant la puissance des modèles personnalisables de HeyGen et comment les utilisateurs peuvent utiliser facilement la fonctionnalité "Modèles & scènes" pour lancer leurs collaborations avec une touche professionnelle.

Générer une Vidéo