Boostez vos campagnes avec notre créateur de vidéos promotionnelles co-marquées
Créez des vidéos co-marquées époustouflantes sans effort avec HeyGen. Transformez vos scripts en contenu captivant en utilisant des avatars AI pour engager directement votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un nouveau logiciel qui simplifie la gestion des stocks, en soulignant sa capacité à accroître l'engagement du public avec les clients. Le style visuel doit être lumineux et convivial, accompagné d'une voix off amicale et entraînante générée directement à partir d'un script, démontrant l'interface intuitive du logiciel.
Produisez une vidéo de 60 secondes pour les professionnels du marketing impliqués dans des campagnes de marketing de créateurs, démontrant comment augmenter efficacement leurs efforts sur diverses plateformes. L'esthétique doit être professionnelle et élégante, utilisant des modèles et des scènes préconstruits pour assembler rapidement différents scénarios de campagne, le tout accompagné d'un ton audio confiant et autoritaire pour résonner avec les experts de l'industrie occupés.
Développez une publicité vidéo concise de 15 secondes pour les marketeurs digitaux, mettant en avant un nouveau service B2B axé sur la génération de leads. Cette publicité vidéo doit être rapide et accrocheuse, avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour transmettre les principaux avantages même sans son, accompagnée d'une musique moderne et entraînante pour séduire les professionnels occupés défilant sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne le créateur de vidéos promotionnelles co-marquées avec des influenceurs
Créez facilement des vidéos promotionnelles co-marquées engageantes avec des influenceurs en utilisant des outils AI intuitifs, une personnalisation fluide et des options d'exportation intelligentes pour un impact maximal.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos promotionnelles à fort impact.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles et des publicités co-marquées convaincantes pour les campagnes d'influenceurs en utilisant l'AI.
Produisez un contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour les collaborations avec des influenceurs et l'engagement de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos promotionnelles pour un engagement accru de l'audience ?
HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles avancé qui utilise l'AI pour créer des vidéos promotionnelles époustouflantes. Avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste, vous pouvez produire un contenu captivant qui booste véritablement l'engagement de l'audience pour vos campagnes marketing.
Quels outils puissants HeyGen offre-t-il pour le marketing de créateurs et les réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie le marketing de créateurs en offrant une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Son éditeur par glisser-déposer permet un contrôle facile de la marque, garantissant que votre contenu sur les réseaux sociaux se démarque et s'aligne parfaitement avec vos campagnes marketing.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos promotionnelles co-marquées avec des influenceurs ?
Absolument ! HeyGen est un excellent créateur de vidéos promotionnelles co-marquées avec des influenceurs, facilitant la collaboration créative. Vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque, personnaliser le contenu avec notre éditeur, et exporter dans divers formats d'aspect parfaits pour les publicités vidéo sur différentes plateformes.
HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour des besoins de contenu diversifiés ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement le montage vidéo avec son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles. Vous pouvez rapidement générer des vidéos explicatives ou de produits à partir de texte, et ajouter automatiquement des sous-titres, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.