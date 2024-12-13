Vidéo Publicitaire d'Influenceur : Boostez la Marque & l'Engagement

Augmentez facilement l'engagement et la notoriété de la marque avec les modèles personnalisables de HeyGen.

452/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne marketing de 45 secondes engageante, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à étendre leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel et audio professionnel et digne de confiance, en utilisant un avatar AI sophistiqué pour présenter des statistiques convaincantes et des histoires de réussite. Les avatars AI de HeyGen fourniront un représentant de marque cohérent et soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 60 secondes de contenu généré par les utilisateurs, ciblant spécifiquement les blogueurs beauté et les influenceurs mode pour inspirer leur prochain projet créatif. Le style visuel et audio doit être tendance et énergique, avec des coupes rapides et une piste de fond populaire. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour simplifier la création de segments divers et accrocheurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle persuasive de 30 secondes conçue pour augmenter significativement les taux d'engagement pour un nouveau service d'abonnement santé et bien-être. Cette vidéo est destinée aux personnes soucieuses de leur santé à la recherche de contenu motivant et axé sur les résultats. Le style visuel doit être rapide et inspirant, complété par une bande sonore motivante, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant une accessibilité maximale pour tous les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Vidéo Publicitaire d'Influenceur

Créez efficacement des vidéos publicitaires d'influenceurs convaincantes pour augmenter la notoriété de la marque et l'engagement avec les outils alimentés par l'AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script et Voix Off
Commencez par rédiger un contenu engageant pour votre vidéo publicitaire d'influenceur. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer automatiquement une voix off naturelle, simplifiant ainsi la création de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Influenceur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre influenceur, puis sélectionnez un modèle ou une scène appropriée pour mettre en scène votre vidéo promotionnelle, assurant un look professionnel.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez
Intégrez l'identité de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour ajouter des logos et des couleurs. Améliorez encore votre vidéo avec des sous-titres/captions pour augmenter les taux d'engagement sur les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre vidéo publicitaire d'influenceur en ajustant le format pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo de haute qualité, prête pour vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux et votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Avis de Produits Authentiques

.

Transformez les avis de produits d'influenceurs en vidéos professionnelles et engageantes, renforçant la confiance et informant les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos publicitaires pour influenceurs ?

HeyGen permet une production efficace de vidéos publicitaires pour influenceurs en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, permettant une création de contenu rapide et une évolutivité pour diverses campagnes. Cette approche aide à atteindre une notoriété de marque significative grâce à des visuels convaincants.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour le marketing d'influence ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes personnalisables, donnant aux utilisateurs la liberté créative de concevoir rapidement du contenu engageant pour influenceurs. Cela simplifie le processus de développement de matériel vidéo promotionnel percutant pour votre public cible.

Quels avantages HeyGen apporte-t-il aux campagnes de marketing vidéo ?

HeyGen simplifie le marketing vidéo en permettant aux utilisateurs de générer facilement du contenu vidéo promotionnel diversifié pour diverses plateformes de médias sociaux. Cela aide les marques à atteindre efficacement leur public cible et à améliorer les taux d'engagement.

HeyGen peut-il assurer une image de marque cohérente dans les publicités d'influenceurs ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris la personnalisation de logos et de couleurs, pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos publicités d'influenceurs. Cela est crucial pour construire une forte notoriété de marque et un contenu d'influenceur professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo