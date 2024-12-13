Créateur de Vidéos sur les Tendances du Secteur : Créez un Contenu Innovant

Exploitez notre créateur de vidéos AI avec Text-to-video à partir de script pour produire rapidement un contenu de qualité professionnelle qui captive votre audience.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, explorant les dernières avancées de l'IA dans les tendances du marketing digital. Le style visuel doit être moderne et net, utilisant des graphismes énergiques complétés par une voix off professionnelle et dynamique d'IA. Exploitez le Text-to-video de HeyGen à partir de script et les avatars d'IA pour présenter efficacement ces tendances du secteur.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes ciblant les passionnés de technologie et les responsables RH, mettant en avant l'avenir des outils de collaboration pour le travail à distance comme une tendance clé du secteur. Utilisez des visuels propres et professionnels avec un support d'images pertinent et une voix off calme et autoritaire pour transmettre des informations complexes clairement. Assurez une clarté optimale en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux consommateurs éco-responsables et aux designers de produits, illustrant la tendance croissante de la durabilité dans le développement de produits. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle terreuse et inspirante avec une musique de fond subtile, livrée par un avatar d'IA amical. Utilisez les avatars d'IA de HeyGen et le redimensionnement & exportation d'aspect-ratio pour un partage facile sur plusieurs plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing très engageante de 50 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les responsables du service client, démontrant la tendance critique du secteur des expériences client personnalisées. Optez pour un style visuel lumineux et vibrant avec des éléments animés et une voix off claire et enthousiaste. Exploitez les Templates & scenes de HeyGen et la génération de voix off pour créer rapidement un contenu de qualité professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos sur les Tendances du Secteur

Transformez facilement les insights en vidéos captivantes sur les tendances du secteur avec les outils AI de HeyGen, parfaits pour le marketing et les réseaux sociaux.

1
Step 1
Collez Vos Insights sur les Tendances
Collez votre contenu écrit ou votre script sur les dernières tendances du secteur. Notre fonctionnalité de text-to-video AI convertira votre texte en scènes vidéo engageantes, rendant les données complexes faciles à comprendre.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars d'IA pour présenter votre analyse des tendances du secteur. Renforcez votre message en intégrant des médias pertinents de notre bibliothèque de séquences, assurant une touche professionnelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant nos contrôles de branding, y compris les logos et couleurs personnalisés. Générez automatiquement des sous-titres et captions pour garantir que votre vidéo sur les tendances du secteur soit accessible et claire pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Perspicace
Finalisez votre contenu de qualité professionnelle et exportez-le dans divers formats d'aspect ratio adaptés à différentes plateformes. Partagez vos vidéos marketing convaincantes sur vos canaux pour informer et engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éduquez les Équipes sur les Évolutions du Secteur

Améliorez les sessions de formation internes et externes en créant des vidéos AI dynamiques qui expliquent les tendances complexes du secteur pour une meilleure compréhension et rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing et mon contenu créatif ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos marketing captivantes. Profitez d'une large gamme de modèles personnalisables, d'avatars d'IA et de capacités de text-to-video pour produire rapidement un contenu de qualité professionnelle, idéal pour le contenu des réseaux sociaux et le storytelling de marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI leader dans l'industrie ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI de premier plan qui transforme le texte en contenu vidéo dynamique. Notre plateforme intègre des avatars d'IA avancés et des voix off d'IA réalistes, offrant des outils de montage vidéo complets pour simplifier votre processus de création vidéo en tant que créateur de vidéos en ligne.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives animées pour mon entreprise ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer des vidéos explicatives animées engageantes. Utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer et notre vaste bibliothèque de modèles pour concevoir un contenu de qualité professionnelle qui communique efficacement votre message, rendant les idées complexes simples à comprendre.

Dans quelle mesure les vidéos créées avec HeyGen sont-elles personnalisables pour le branding ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour maintenir la cohérence de votre marque. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et utilisez notre bibliothèque de médias, B-rolls, GIFs et Emojis pour produire un contenu de qualité professionnelle qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

