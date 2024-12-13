Créateur de Vidéos de Rapports d'Industrie : Créez des Vidéos Explicatives Impactantes

Transformez rapidement vos rapports annuels en vidéos explicatives professionnelles. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Développez une vidéo de rapport d'industrie de 60 secondes pour les cadres, conçue pour présenter de manière concise les principales informations et tendances du marché. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des visualisations de données et du texte animé, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour livrer le rapport avec une apparence soignée, améliorée par notre génération de voix off pour une narration au son naturel.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'entreprise convaincante de 45 secondes pour résumer un rapport annuel destiné aux équipes marketing et aux communicateurs d'entreprise. Imaginez un style visuel dynamique incorporant des éléments de marque et des médias de stock accrocheurs, complété par une voix optimiste et informative. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un démarrage rapide, intégrant de manière transparente des visuels de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 30 secondes à partir d'un rapport d'industrie détaillé, ciblant les analystes et chercheurs à la recherche de résumés rapides. La vidéo doit adopter une animation de style infographique moderne avec un texte à l'écran clair et concis, soutenu par une voix amicale et éducative. Transformez votre script en une narration visuelle en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une vidéo professionnelle de 50 secondes résumant les tendances du marché pour les propriétaires de petites entreprises et les consultants cherchant à diffuser leurs idées sur les réseaux sociaux. La présentation visuelle doit être soignée mais accessible, avec des graphiques de données personnalisables et des images pertinentes, accompagnée d'une voix convaincante et persuasive. Adaptez cette vidéo de rapport d'industrie pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, en exploitant divers modèles et scènes pour correspondre à l'esthétique de votre marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports d'Industrie

Transformez rapidement des rapports d'industrie détaillés en vidéos explicatives captivantes en utilisant l'AI, simplifiant votre processus de création vidéo.

1
Step 1
Collez le Contenu de Votre Rapport
Commencez par coller les principaux insights de votre rapport. Notre plateforme utilise le texte à vidéo pour convertir rapidement un rapport en vidéo, posant les bases de votre explication.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Voix
Sélectionnez un modèle professionnel et donnez vie à votre contenu avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez également améliorer la clarté en exploitant notre fonctionnalité de génération de voix off pour une narration captivante.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo en intégrant des images et des clips, ou affinez les scènes existantes en utilisant notre éditeur glisser-déposer intuitif pour obtenir le flux visuel souhaité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo explicative professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, prête à être partagée sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI

.

Améliorez les programmes de formation internes en convertissant des données de rapports d'industrie complexes en vidéos engageantes alimentées par l'AI, améliorant la rétention des connaissances et l'impact.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à convertir des rapports d'industrie complexes en vidéos engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui vous permet de transformer efficacement des rapports d'industrie complets en vidéos explicatives captivantes. Utilisez nos modèles intuitifs, avatars AI et capacités de texte à vidéo pour articuler les principaux insights et données de manière professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour la communication professionnelle en entreprise ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI de pointe, y compris des avatars AI réalistes et des voix off, pour simplifier la création de vidéos professionnelles pour les entreprises. Cette plateforme vous permet de produire des vidéos d'entreprise de haute qualité pour divers besoins de communication et de marketing, améliorant votre narration vidéo.

Puis-je personnaliser entièrement le style visuel et le branding de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables et un éditeur glisser-déposer convivial pour vous aider à créer des vidéos de marque. Vous pouvez intégrer de manière transparente les éléments graphiques et les couleurs spécifiques de votre marque pour une narration vidéo cohérente sur toutes vos productions.

Comment HeyGen soutient-il la création efficace de vidéos pour les campagnes marketing et sur les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la création de vidéos marketing et sur les réseaux sociaux en offrant des bibliothèques de médias de stock étendues, des éléments graphiques personnalisables et des sous-titres automatiques. Cela garantit que vos vidéos professionnelles sont engageantes, accessibles et optimisées pour atteindre un public plus large sur diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo