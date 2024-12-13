Générateur de Vidéos d'Aperçu de l'Industrie : Créez des Vidéos IA Facilement

Créez sans effort des vidéos d'aperçu de l'industrie époustouflantes pour le marketing, en utilisant des avatars IA pour engager votre audience.

397/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo produit dynamique de 30 secondes pour les clients potentiels et les équipes marketing, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec des visuels dynamiques et engageants et une musique de fond entraînante, renforcée par une voix off claire. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script et son vaste support de bibliothèque/média pour créer des vidéos de marque qui captent l'attention.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité accrocheuse de 15 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux et les propriétaires de petites entreprises, promouvant une vente flash avec un design énergique, adapté aux mobiles, et une musique tendance, accompagnée d'une voix off concise et percutante. Créez ces publicités et promotions efficacement en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et assurez un ajustement parfait à la plateforme avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de communication interne professionnelle de 60 secondes pour les employés de l'entreprise et les parties prenantes internes, délivrant une mise à jour trimestrielle avec une image de marque cohérente et un avatar IA amical présentant les informations clés. Améliorez cette création de contenu avec les avatars IA de HeyGen pour une présentation engageante et assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant des sous-titres.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Aperçu de l'Industrie

Créez des vidéos d'aperçu de l'industrie convaincantes sans effort. Exploitez l'IA et des outils intuitifs pour produire un contenu professionnel et de marque qui informe et engage votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou un Script
Sélectionnez un modèle de vidéo conçu professionnellement dans notre bibliothèque ou collez votre script pour commencer à générer votre vidéo d'aperçu de l'industrie à partir de texte.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un avatar IA et en ajustant d'autres éléments pour créer une vidéo distinctive et de marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off et des Médias
Ajoutez une voix off professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix et enrichissez votre aperçu de l'industrie avec des médias pertinents de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Prévisualisez votre vidéo d'aperçu de l'industrie complétée, effectuez les derniers ajustements et exportez-la dans divers formats d'aspect pour une création et un partage de vidéos sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éduquez à l'Échelle Mondiale sur l'Industrie

.

Créez des cours vidéo complets pour éduquer efficacement les apprenants du monde entier sur les tendances et développements de l'industrie.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour le marketing ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos en transformant le texte en vidéos IA engageantes avec facilité. Notre plateforme permet aux équipes marketing de générer rapidement du contenu de haute qualité, en utilisant des modèles conçus professionnellement et une interface conviviale pour simplifier l'ensemble du processus.

HeyGen peut-il aider les entreprises à produire des vidéos de marque de manière cohérente ?

Absolument, HeyGen est conçu pour permettre aux entreprises de créer des vidéos parfaitement alignées sur leur marque. Avec des modèles de vidéos personnalisables, des contrôles de marque intégrés et la possibilité d'utiliser des avatars IA personnalisés, vous pouvez maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes vos campagnes marketing.

Quels types de vidéos IA les utilisateurs peuvent-ils générer avec la plateforme de HeyGen ?

HeyGen permet de générer une large gamme de vidéos IA, des vidéos explicatives captivantes et des vidéos produits dynamiques aux publicités et promotions engageantes. Les utilisateurs peuvent également exploiter notre générateur de vidéos IA pour du contenu de formation, des extraits pour les réseaux sociaux et divers besoins de création de contenu.

HeyGen intègre-t-il des avatars IA et des voix off réalistes dans son générateur de vidéos ?

Oui, HeyGen propose une sélection robuste d'avatars IA réalistes et offre des capacités avancées de génération de voix off. Cela permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle avec une narration naturelle et des présentateurs réalistes sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo