Générateur de Vidéos d'Aperçu de l'Industrie : Créez des Vidéos IA Facilement
Créez sans effort des vidéos d'aperçu de l'industrie époustouflantes pour le marketing, en utilisant des avatars IA pour engager votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo produit dynamique de 30 secondes pour les clients potentiels et les équipes marketing, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec des visuels dynamiques et engageants et une musique de fond entraînante, renforcée par une voix off claire. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script et son vaste support de bibliothèque/média pour créer des vidéos de marque qui captent l'attention.
Développez une publicité accrocheuse de 15 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux et les propriétaires de petites entreprises, promouvant une vente flash avec un design énergique, adapté aux mobiles, et une musique tendance, accompagnée d'une voix off concise et percutante. Créez ces publicités et promotions efficacement en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et assurez un ajustement parfait à la plateforme avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Réalisez une vidéo de communication interne professionnelle de 60 secondes pour les employés de l'entreprise et les parties prenantes internes, délivrant une mise à jour trimestrielle avec une image de marque cohérente et un avatar IA amical présentant les informations clés. Améliorez cette création de contenu avec les avatars IA de HeyGen pour une présentation engageante et assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant des sous-titres.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Engagement dans l'Industrie.
Améliorez la compréhension des employés et des parties prenantes sur des sujets industriels complexes avec des vidéos éducatives engageantes, alimentées par l'IA.
Produisez des Aperçus Sociaux de l'Industrie Engagés.
Générez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de partager des insights industriels et atteindre un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour le marketing ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos en transformant le texte en vidéos IA engageantes avec facilité. Notre plateforme permet aux équipes marketing de générer rapidement du contenu de haute qualité, en utilisant des modèles conçus professionnellement et une interface conviviale pour simplifier l'ensemble du processus.
HeyGen peut-il aider les entreprises à produire des vidéos de marque de manière cohérente ?
Absolument, HeyGen est conçu pour permettre aux entreprises de créer des vidéos parfaitement alignées sur leur marque. Avec des modèles de vidéos personnalisables, des contrôles de marque intégrés et la possibilité d'utiliser des avatars IA personnalisés, vous pouvez maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes vos campagnes marketing.
Quels types de vidéos IA les utilisateurs peuvent-ils générer avec la plateforme de HeyGen ?
HeyGen permet de générer une large gamme de vidéos IA, des vidéos explicatives captivantes et des vidéos produits dynamiques aux publicités et promotions engageantes. Les utilisateurs peuvent également exploiter notre générateur de vidéos IA pour du contenu de formation, des extraits pour les réseaux sociaux et divers besoins de création de contenu.
HeyGen intègre-t-il des avatars IA et des voix off réalistes dans son générateur de vidéos ?
Oui, HeyGen propose une sélection robuste d'avatars IA réalistes et offre des capacités avancées de génération de voix off. Cela permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle avec une narration naturelle et des présentateurs réalistes sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.