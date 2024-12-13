Votre Générateur de Vidéos d'Actualités Industrielles pour un Contenu Rapide

Créez des vidéos d'actualités professionnelles pour les réseaux sociaux rapidement et à moindre coût, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à vos histoires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'actualités de l'industrie de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, expliquant un développement récent complexe dans un format facilement compréhensible. Le style visuel et audio doit être informatif et engageant, avec des graphiques illustratifs et une voix claire et conversationnelle qui améliore la narration. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre contenu écrit en une narration vidéo soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour vidéo accrocheuse de 30 secondes conçue pour les gestionnaires de médias sociaux et les entreprises cherchant à diffuser rapidement des extraits d'actualités de marque. Adoptez un style visuel vibrant et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, en veillant à ce que l'audio soit net et direct. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement votre projet et personnaliser les éléments afin de s'aligner parfaitement avec l'esthétique de votre marque, rendant la création de contenu rapide et sans effort.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes spécifiquement pour l'engagement sur les réseaux sociaux, ciblant les individus et les petites entreprises qui ont besoin de partager des annonces brèves et percutantes. Le style visuel doit être audacieux et direct, optimisé pour la visualisation mobile, avec des effets sonores percutants et une voix off brève et énergique. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes sociales, maximisant la portée et la visibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Actualités Industrielles

Générez facilement des vidéos d'actualités industrielles engageantes avec AI, transformant le texte en histoires visuelles captivantes en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Actualités
Commencez par créer ou coller votre script d'actualités industrielles. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transformera votre contenu écrit en une vidéo dynamique, exploitant la puissance des actualités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre présentateur de nouvelles. Ces présentateurs professionnels donnent vie à vos actualités, agissant comme vos propres présentateurs de nouvelles AI virtuels.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec divers modèles et scènes, musique de fond et médias de stock. Adaptez l'esthétique pour correspondre à votre marque ou au style spécifique des modèles de vidéos d'actualités que vous désirez.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'actualités industrielles perfectionnée, redimensionnez et exportez-la facilement dans le format et la résolution de votre choix. Vos vidéos d'actualités produites professionnellement sont maintenant prêtes à être partagées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Narration pour les Tendances et Analyses Industrielles

Utilisez la narration alimentée par AI pour créer des vidéos d'actualités dynamiques qui expliquent de manière engageante les tendances industrielles complexes, le contexte historique ou les perspectives futures.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'actualités industrielles engageantes ?

HeyGen vous permet de transformer du texte en vidéos d'actualités industrielles professionnelles avec des présentateurs de nouvelles AI et des visuels dynamiques. Ce générateur de vidéos d'actualités AI simplifie l'ensemble du processus de création, rendant le contenu d'actualités sophistiqué accessible et efficace pour votre audience.

Puis-je personnaliser les visuels AI et les présentateurs de nouvelles AI pour mes vidéos d'actualités ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos visuels AI et vos présentateurs de nouvelles AI, garantissant que vos vidéos d'actualités s'alignent parfaitement avec la narration de votre marque. Vous pouvez adapter chaque élément pour créer un contenu unique et percutant, y compris pour les vidéos de dernière minute.

Quels outils d'édition sont disponibles pour améliorer mes vidéos d'actualités avec HeyGen ?

HeyGen propose un éditeur vidéo intégré avec une suite robuste d'outils d'édition pour affiner vos vidéos d'actualités. Vous pouvez facilement ajouter des médias de stock, personnaliser des scènes et utiliser divers modèles de vidéos d'actualités, parfaits pour optimiser votre contenu pour les réseaux sociaux.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos d'actualités une solution économique ?

HeyGen réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la production vidéo, en faisant une solution véritablement économique pour générer des vidéos d'actualités de haute qualité. Notre générateur de vidéos d'actualités AI vous aide à créer rapidement du contenu d'actualités professionnel de texte-à-vidéo, servant d'outil marketing efficace.

