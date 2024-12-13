Créez une vidéo d'instruction d'une minute en utilisant un générateur de vidéos d'opérations industrielles pour expliquer le processus d'assemblage en plusieurs étapes de notre dernière machine. Ciblez les propriétaires d'entreprises manufacturières et les ingénieurs, en adoptant un style visuel propre et technique avec des diagrammes animés et une voix off précise et professionnelle. Cette vidéo tirera parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre avec précision des étapes complexes et simplifier la compréhension de la production.

Générer une Vidéo