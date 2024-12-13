générateur de vidéos d'opérations industrielles : Simplifiez la Production

Améliorez l'efficacité du flux de travail et créez des vidéos industrielles professionnelles. Générez du contenu de haute qualité instantanément grâce à notre technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute en utilisant un générateur de vidéos d'opérations industrielles pour expliquer le processus d'assemblage en plusieurs étapes de notre dernière machine. Ciblez les propriétaires d'entreprises manufacturières et les ingénieurs, en adoptant un style visuel propre et technique avec des diagrammes animés et une voix off précise et professionnelle. Cette vidéo tirera parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre avec précision des étapes complexes et simplifier la compréhension de la production.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation interne de 90 secondes axé sur les nouveaux protocoles de sécurité dans un environnement d'usine, spécifiquement pour les départements RH et les responsables de formation, démontrant la valeur de l'AI Video For Manufacturing Training. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec des scènes dynamiques présentées par un avatar AI avec un ton amical et instructif, utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes pour notre nouveau système d'automatisation industrielle, destinée aux acheteurs potentiels d'équipements d'automatisation et aux responsables des opérations. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle high-tech et élégante avec des animations détaillées des machines et une voix off enthousiaste et explicative, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation soignée qui met en valeur les caractéristiques principales du Créateur de Vidéos d'Automatisation Industrielle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour annoncer une mise à jour importante de notre flux de production, destinée à tous les employés internes et chefs d'équipe. Le style visuel doit être direct et clair, utilisant un texte simple à l'écran pour les points clés, complété par une voix off AI autoritaire mais rassurante générée à l'aide de la fonctionnalité de voix off AI de HeyGen, garantissant que les informations critiques concernant l'efficacité du flux de travail sont transmises efficacement et avec des sous-titres pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Générateur de Vidéos d'Opérations Industrielles

Simplifiez la création de vidéos professionnelles de formation et de communication industrielle avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'efficacité et la clarté du flux de travail.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par définir vos procédures opérationnelles industrielles ou vos consignes de sécurité. Utilisez la fonctionnalité "Transformation de texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de "Modèles et scènes" professionnels ou téléchargez vos propres médias pour représenter efficacement des processus industriels complexes et des équipements.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI
Ajoutez un avatar AI et générez des voix off naturelles en utilisant notre fonctionnalité avancée de "Génération de voix off", garantissant que vos instructions opérationnelles sont clairement communiquées.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour la préparer pour différentes plateformes et systèmes internes, rendant votre contenu accessible où que ce soit nécessaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Communication Technique

.

Simplifiez les procédures industrielles complexes et les concepts techniques en vidéos claires et engageantes, améliorant la communication interne et la compréhension dans toutes les équipes opérationnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos industrielles avec l'AI ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI avancé, transformant le texte en vidéo avec des avatars AI. Cela permet aux entreprises de créer des vidéos professionnelles d'opérations industrielles efficacement, simplifiant l'ensemble du flux de production du script au produit final.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off AI robuste. Ces capacités, associées à la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, permettent aux utilisateurs de générer du contenu vidéo professionnel de haute qualité sans effort.

HeyGen est-il capable d'automatiser et d'intégrer le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge une automatisation vidéo significative, permettant des mises à jour de contenu instantanées et une production efficace. Vous pouvez facilement exporter et intégrer vos vidéos en tant que SCORM ou MP4, assurant un déploiement fluide sur diverses plateformes.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque sur toutes mes vidéos ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, y compris des modèles personnalisés et la possibilité d'intégrer les logos et couleurs spécifiques de votre marque. Cela garantit que toutes les vidéos générées par AI maintiennent une apparence cohérente et professionnelle en accord avec votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo