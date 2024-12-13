Créateur de Vidéos d'Automatisation Industrielle : Échellez Votre Contenu

Automatisez et échellez votre production vidéo industrielle avec des avatars AI, créant des vidéos conformes à la marque sans effort.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour les responsables d'usine, montrant comment l'automatisation industrielle améliore l'efficacité. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des transitions fluides entre les scénarios de l'usine et les visualisations de données, complétées par une voix off autoritaire. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits convaincants sur l'augmentation de la productivité et la réduction des coûts, créant ainsi un message conforme à la marque.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative engageante de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés en formation industrielle, simplifiant les opérations de machines complexes. Adoptez un style visuel lumineux et informatif avec des diagrammes animés et du texte à l'écran, soutenu par une voix off synthétique amicale et encourageante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer les instructions, rendant le contenu de formation accessible et mémorable grâce à des modèles vidéo personnalisables.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de succès client de 60 secondes destinée aux clients industriels existants, démontrant une nouvelle fonctionnalité ou une bonne pratique. L'approche visuelle doit être propre et rassurante, en se concentrant sur des démonstrations pratiques et les avantages pour l'utilisateur, accompagnée d'une voix off calme et professionnelle. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication cohérente et claire à travers plusieurs vidéos personnalisées pour différents segments de clients.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour interne rapide de 15 secondes pour les chefs de projet, annonçant une nouvelle amélioration de processus dans l'automatisation industrielle. Le style visuel doit être rapide, énergique et direct, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des séquences vidéo pertinentes, accompagnées d'une voix off directe et efficace. Accélérez la création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, permettant aux équipes de multiplier la production vidéo pour une diffusion rapide de l'information.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Automatisation Industrielle

Rationalisez votre création de contenu et produisez facilement des vidéos professionnelles et évolutives d'automatisation industrielle, en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Notre générateur de vidéos AI utilise la technologie de texte à vidéo, vous permettant de choisir parmi une large gamme d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran pour votre vidéo d'automatisation industrielle.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Renforcez votre message en sélectionnant parmi des modèles vidéo personnalisables et en intégrant vos éléments de marque. Utilisez les contrôles de marque pour appliquer votre logo, vos couleurs et vos polices afin de garantir que vos vidéos industrielles sont constamment conformes à la marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Créez automatiquement des voix off synthétiques naturelles dans plusieurs langues directement à partir de votre script en utilisant notre fonction de génération de voix off. Améliorez encore l'accessibilité et la compréhension du public en générant des sous-titres/captions précis pour votre vidéo automatisée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Automatisée
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Exploitez l'automatisation vidéo pour échelonner efficacement votre production vidéo industrielle sur tous vos canaux de communication avec le redimensionnement et les exports de format d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Campagnes de Marketing Industriel

Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes et du contenu marketing pour les produits et services industriels, augmentant la portée et l'engagement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos conformes à la marque efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos conformes à la marque en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez facilement ajouter vos logos, couleurs et médias, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur l'identité de votre marque pour le marketing ou les communications internes.

Quel rôle jouent les avatars AI et le texte à vidéo dans l'automatisation vidéo de HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte à vidéo pour simplifier l'automatisation vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des vidéos professionnelles avec des présentateurs AI réalistes et des voix off synthétiques, réduisant considérablement le temps et l'effort de production pour diverses applications comme la formation industrielle ou les vidéos explicatives.

HeyGen peut-il échelonner la production vidéo pour des besoins de contenu personnalisé et dynamique ?

Absolument. HeyGen est conçu pour échelonner la production vidéo, vous permettant de générer des vidéos personnalisées et des publicités vidéo dynamiques à un rythme sans précédent. Cette capacité est parfaite pour les campagnes basées sur les données, permettant un versionnage et une localisation efficaces des vidéos pour atteindre des audiences diversifiées.

Quels types de vidéos d'automatisation industrielle puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen sert de créateur de vidéos d'automatisation industrielle polyvalent, capable de produire une large gamme de contenus. Des modules de formation industrielle détaillés et des vidéos de succès client aux vidéos marketing engageantes et aux vidéos explicatives complètes, HeyGen vous aide à transmettre votre message efficacement.

