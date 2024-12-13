Créateur de Vidéos d'Incubateur : Créez des Vidéos de Startup Engagantes

Élevez les vidéos de marque et les présentations de votre startup avec facilité, en utilisant des avatars AI réalistes pour raconter votre histoire sans effort.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes, destinée aux entrepreneurs férus de technologie, démontrant comment exploiter un éditeur vidéo en ligne pour une création de contenu rapide. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques animés, complétés par une voix off professionnelle et articulée. Cette vidéo mettra en avant la facilité de transformer du contenu écrit en visuels captivants grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo explicative d'une minute est nécessaire pour les fondateurs de startups et les équipes marketing, présentant un nouvel éditeur glisser-déposer qui simplifie la production de contenu. L'esthétique doit être énergique et visuellement attrayante, avec des schémas de couleurs audacieux et une musique de fond entraînante, tandis qu'un "avatar AI" de HeyGen guide les spectateurs à travers les fonctionnalités avec des explications claires et concises. Cette suggestion met l'accent sur un flux de travail efficace pour des équipes dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité inspirante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs en herbe, illustrant la facilité de créer des vidéos de marque percutantes en utilisant des modèles professionnels. Le style visuel et audio doit être lumineux, optimiste et rapide, mettant en avant des histoires de réussite diverses et une bande sonore motivante. Cette vidéo soulignera comment la "Génération de voix off" de HeyGen peut ajouter un récit captivant, contribuant de manière significative à la croissance de votre marque.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les nouveaux candidats potentiels à un programme d'incubateur, mettant en avant les ressources disponibles pour créer des vidéos de présentation convaincantes en tant que créateur de vidéos d'incubateur. L'esthétique générale doit être dynamique et élégante, avec des coupes rapides d'interfaces professionnelles et une musique de fond motivante et confiante. Essentiellement, la vidéo doit démontrer comment les "Modèles et scènes" préconçus de HeyGen simplifient le processus de création vidéo pour les startups occupées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Incubateur

Créez des vidéos promotionnelles professionnelles pour votre startup avec la plateforme AI de HeyGen. Présentez facilement votre vision, attirez des investisseurs et développez votre marque.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles professionnels conçus pour répondre à divers besoins de vidéos de présentation et de vidéos de marque. Cela offre un démarrage rapide pour votre production de contenu.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Votre Voix
Collez facilement votre contenu écrit dans l'éditeur et utilisez la génération de voix off pour créer automatiquement une narration naturelle pour votre vidéo d'incubateur.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre voix off pour une présentation engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes, rendant votre contenu de créateur de vidéos promotionnelles prêt à être partagé avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite et des Présentations

.

Présentez efficacement des histoires de réussite client et des vidéos de présentation en utilisant un contenu vidéo engageant alimenté par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos promotionnelles AI pour les incubateurs ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos promotionnelles professionnelles, avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité, ce qui en fait un créateur de vidéos promotionnelles AI efficace pour tout incubateur.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'incubateur efficace pour les entrepreneurs ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et professionnels ainsi qu'un éditeur intuitif glisser-déposer, simplifiant la production de contenu pour les entrepreneurs créant des vidéos de marque convaincantes. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos d'incubateur idéal pour développer rapidement des vidéos de présentation à fort impact.

HeyGen peut-il aider à simplifier la production de contenu vidéo pour les vidéos de présentation ?

Absolument, HeyGen simplifie la production de contenu vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de présentation directement à partir de scripts avec son puissant éditeur vidéo en ligne. Ce processus efficace aide les entrepreneurs à se concentrer sur la croissance de leur marque sans configurations complexes d'enregistrement vidéo.

Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque dans mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans des modèles personnalisables et professionnels. Cela garantit une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos promotionnelles, renforçant votre présence et développant efficacement votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo