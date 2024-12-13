Vidéos de Formation à l'Inclusion : Créez un Contenu DEI Engagé
Boostez l'engagement DEI et favorisez un lieu de travail inclusif en utilisant des avatars AI pour des modules d'apprentissage captivants et à la demande qui résonnent.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes conçue pour les managers et les chefs d'équipe, démontrant des scénarios courants de biais inconscients au travail à travers une narration visuelle concise et illustrative et une musique de fond de soutien, en assurant l'accessibilité avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et en utilisant ses modèles et scènes pour une production rapide.
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour tous les employés, soulignant l'importance de favoriser une culture de travail inclusive, présentée avec une esthétique visuelle moderne et énergique et un ton encourageant, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour simplifier la création de contenu et son support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels vibrants.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes spécifiquement pour les professionnels de la direction et des RH, explorant des stratégies pour améliorer la sécurité psychologique au sein des équipes, en employant une approche visuelle de style interview calme avec une voix off réfléchie et experte, et en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour un déploiement polyvalent sur les différentes plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Programmes de Formation à l'Inclusion Évolutifs.
Développez des Programmes de Formation à l'Inclusion Évolutifs.
Produisez efficacement une gamme plus large de modules de formation DEI percutants, assurant une communication cohérente et atteignant tous les employés à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement dans la Formation DEI.
Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans la formation à l'inclusion grâce à un contenu vidéo dynamique et interactif alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation DEI percutantes ?
HeyGen permet aux organisations de produire rapidement des vidéos de formation DEI engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela permet une communication cohérente et le développement efficace de vidéos de formation à l'inclusion essentielles pour votre personnel.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des modules de micro-apprentissage pour un lieu de travail inclusif ?
La capacité de HeyGen à créer du contenu vidéo court avec des avatars AI et des sous-titres automatiques le rend parfait pour les modules de micro-apprentissage qui soutiennent un lieu de travail inclusif. Ces expériences d'apprentissage concises et à la demande améliorent la formation des employés et l'accessibilité.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tout le contenu de formation des employés ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans toutes les vidéos de développement professionnel et de formation des employés. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tous vos modules d'apprentissage.
Comment HeyGen assure-t-il un contenu engageant pour des sujets sensibles comme le biais inconscient ?
HeyGen utilise des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité pour offrir un contenu engageant qui aborde efficacement des sujets sensibles comme la formation sur le biais inconscient. Cette approche aide à favoriser un lieu de travail psychologiquement sûr et inclusif en rendant les sujets complexes plus accessibles.