Créateur de Vidéos de Formation à l'Inclusion : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Créez facilement des vidéos de formation à l'inclusion percutantes pour les employés avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo interactive de 60 secondes pour les employés actuels, servant de rappel sur les biais inconscients au sein de l'entreprise, en soulignant le rôle d'un créateur de vidéos de formation à l'inclusion. Employez une narration basée sur des scénarios avec des superpositions de texte animées dynamiques pour un impact visuel, et incluez une narration empathique et calme. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide, intégrez des séquences de la bibliothèque de médias/stock, et assurez une accessibilité totale avec des sous-titres/captions automatiques.
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour une équipe de direction dévoilant de nouvelles initiatives de diversité, en utilisant HeyGen comme générateur de vidéos AI. L'esthétique visuelle doit être soignée et adaptée aux cadres, avec un avatar AI comme porte-parole confiant, complété par des animations subtiles. Assurez-vous que la vidéo inclut une voix off confiante et autoritaire, et qu'elle est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation selon le ratio d'aspect.
Créez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les départements RH mondiaux, axée sur la sensibilité multiculturelle dans le cadre d'une formation à l'inclusion. La présentation visuelle doit incorporer des superpositions de cartes du monde et des images culturelles diverses, avec divers avatars AI pour représenter des perspectives mondiales. Utilisez la conversion de texte en vidéo de HeyGen et la génération de voix off pour produire une narration informative et neutre, fournissant des sous-titres/captions en plusieurs langues, et assurez l'adaptabilité avec le redimensionnement et l'exportation selon le ratio d'aspect pour différentes régions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des outils alimentés par l'AI et des avatars AI engageants pour créer des vidéos de formation à l'inclusion captivantes qui retiennent l'attention des apprenants et améliorent la rétention des connaissances.
Étendez la Portée Mondiale de la Formation à l'Inclusion.
Produisez facilement des vidéos de formation à l'inclusion en plusieurs langues, rendant votre contenu accessible à une main-d'œuvre mondiale et diversifiée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de formation à l'inclusion engageantes ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation à l'inclusion engageantes. Utilisez une large gamme de modèles et personnalisez les scènes avec des avatars AI réalistes et des voix off AI pour délivrer des messages percutants.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la formation des employés ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie la création de contenu de formation de haute qualité pour les employés, avec des voix off AI et des options de branding automatiques.
HeyGen offre-t-il des capacités de branding pour les vidéos de formation à l'inclusion ?
Oui, HeyGen propose des contrôles de branding automatiques robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation à l'inclusion. Vous pouvez personnaliser les scènes et utiliser des modèles pour maintenir une identité de marque cohérente.
HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues pour le contenu de formation généré par AI ?
HeyGen prend en charge plusieurs langues pour votre contenu de formation généré par AI, améliorant l'accessibilité et la portée. Créez facilement des voix off AI et utilisez le générateur de sous-titres AI pour garantir que vos vidéos de formation des employés soient comprises à l'échelle mondiale.