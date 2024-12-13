Libérez le pouvoir de la DEI avec un générateur de vidéos de formation à l'inclusion

Transformez la formation de vos employés en expériences d'apprentissage interactives qui favorisent une culture de travail inclusive grâce à nos avatars AI.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés lors de leur intégration, les introduisant à l'engagement de l'entreprise envers une culture de travail inclusive. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des graphiques animés amicaux et une bande sonore entraînante et accueillante. Cette vidéo mettra en avant des avatars AI diversifiés, apportant une interaction humaine et relatable au message central d'appartenance et de respect.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo puissante de 45 secondes basée sur un scénario ciblant les chefs d'équipe et les managers, illustrant un défi commun d'inclusion en milieu de travail et sa résolution positive. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, avec une narration concise et une musique de fond subtile et stimulante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer efficacement des scénarios de formation détaillés en contenu visuel engageant pour des programmes de formation à la diversité efficaces.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes destinée aux équipes L&D et aux professionnels des RH, montrant à quel point il est facile de créer un contenu de formation à l'inclusion percutant. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides entre des scènes et des graphiques diversifiés, accompagnées d'une bande sonore énergique et inspirante. Cette vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation avec des modèles et scènes préfabriqués, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo empathique de 90 secondes pour tous les employés, soulignant l'importance d'un parcours d'apprentissage personnalisé pour favoriser l'inclusivité en milieu de travail. Le style visuel doit être de type documentaire, mettant en scène divers avatars AI représentant différentes perspectives, parlant avec des voix off naturelles, complétées par des sous-titres clairs et faciles à lire pour garantir l'accessibilité et une compréhension complète pour chaque apprenant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation à l'inclusion

Créez facilement des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion percutantes avec des outils alimentés par AI, améliorant l'apprentissage des employés et favorisant une culture de travail inclusive.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation à l'inclusion. Nos outils alimentés par AI utilisent la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos mots en histoires visuelles.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI approprié dans notre bibliothèque diversifiée pour représenter visuellement votre contenu de formation à l'inclusion.
3
Step 3
Personnalisez avec des modèles et votre marque
Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes pour personnaliser l'esthétique de votre vidéo. Appliquez vos contrôles de marque pour assurer une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Générez et exportez votre vidéo
Complétez votre création en générant votre vidéo générée par AI. Utilisez facilement la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favoriser une culture de travail inclusive

.

Produisez des vidéos inspirantes alimentées par AI qui renforcent les valeurs de diversité, motivent un changement de comportement positif et construisent un lieu de travail inclusif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de formation AI ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant généré par AI en utilisant des avatars AI réalistes et une large sélection de modèles préfabriqués. Cela permet des parcours d'apprentissage personnalisés et des expériences d'apprentissage interactives, augmentant considérablement l'attrait visuel de votre formation des employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de formation AI efficace pour les équipes L&D ?

HeyGen est un générateur de vidéos de formation AI qui simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité. Avec ses outils alimentés par AI, les équipes L&D peuvent rapidement produire du contenu dynamique pour la formation et l'intégration des employés, assurant une culture de travail inclusive grâce à des visuels engageants.

HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation visuelle pour un storytelling de marque unique ?

Absolument. HeyGen fournit des outils d'édition complets et des contrôles de marque, vous permettant de personnaliser les vidéos de formation avec votre logo, vos couleurs et vos graphiques. Cela garantit que votre contenu vidéo généré par AI s'aligne parfaitement avec le storytelling unique de votre marque et ses éléments interactifs.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation en plusieurs langues ?

HeyGen offre des voix off AI avancées et la génération de sous-titres, rendant facile la production de vidéos de formation en plusieurs langues. Cette capacité soutient les initiatives de formation des employés à l'échelle mondiale et crée des voix off naturelles pour des audiences diversifiées.

