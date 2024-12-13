Libérez le pouvoir de la DEI avec un générateur de vidéos de formation à l'inclusion
Transformez la formation de vos employés en expériences d'apprentissage interactives qui favorisent une culture de travail inclusive grâce à nos avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo puissante de 45 secondes basée sur un scénario ciblant les chefs d'équipe et les managers, illustrant un défi commun d'inclusion en milieu de travail et sa résolution positive. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, avec une narration concise et une musique de fond subtile et stimulante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer efficacement des scénarios de formation détaillés en contenu visuel engageant pour des programmes de formation à la diversité efficaces.
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes destinée aux équipes L&D et aux professionnels des RH, montrant à quel point il est facile de créer un contenu de formation à l'inclusion percutant. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides entre des scènes et des graphiques diversifiés, accompagnées d'une bande sonore énergique et inspirante. Cette vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation avec des modèles et scènes préfabriqués, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide.
Concevez une vidéo empathique de 90 secondes pour tous les employés, soulignant l'importance d'un parcours d'apprentissage personnalisé pour favoriser l'inclusivité en milieu de travail. Le style visuel doit être de type documentaire, mettant en scène divers avatars AI représentant différentes perspectives, parlant avec des voix off naturelles, complétées par des sous-titres clairs et faciles à lire pour garantir l'accessibilité et une compréhension complète pour chaque apprenant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation inclusive à l'échelle mondiale.
Développez et livrez facilement des vidéos de formation à l'inclusion complètes à une main-d'œuvre mondiale diversifiée dans plusieurs langues.
Améliorer l'engagement dans la formation à l'inclusion.
Exploitez les avatars AI et les éléments interactifs pour créer une formation à l'inclusion hautement engageante qui améliore la rétention des connaissances et l'impact.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de formation AI ?
HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant généré par AI en utilisant des avatars AI réalistes et une large sélection de modèles préfabriqués. Cela permet des parcours d'apprentissage personnalisés et des expériences d'apprentissage interactives, augmentant considérablement l'attrait visuel de votre formation des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de formation AI efficace pour les équipes L&D ?
HeyGen est un générateur de vidéos de formation AI qui simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité. Avec ses outils alimentés par AI, les équipes L&D peuvent rapidement produire du contenu dynamique pour la formation et l'intégration des employés, assurant une culture de travail inclusive grâce à des visuels engageants.
HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation visuelle pour un storytelling de marque unique ?
Absolument. HeyGen fournit des outils d'édition complets et des contrôles de marque, vous permettant de personnaliser les vidéos de formation avec votre logo, vos couleurs et vos graphiques. Cela garantit que votre contenu vidéo généré par AI s'aligne parfaitement avec le storytelling unique de votre marque et ses éléments interactifs.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation en plusieurs langues ?
HeyGen offre des voix off AI avancées et la génération de sous-titres, rendant facile la production de vidéos de formation en plusieurs langues. Cette capacité soutient les initiatives de formation des employés à l'échelle mondiale et crée des voix off naturelles pour des audiences diversifiées.