Générateur de Formation à l'Inclusion : Créez Rapidement des Vidéos D&I Engagantes

Créez facilement des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion percutantes pour vos employés en utilisant des avatars IA avancés pour favoriser une culture inclusive.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo instructive de 60 secondes pour les managers de niveau intermédiaire qui explique les biais inconscients à travers des scénarios de travail pertinents. Le style visuel doit être épuré et illustratif, avec une voix off calme et autoritaire générée directement à partir d'un script, assurant clarté et impact.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo convaincante de 30 secondes destinée à tous les employés est nécessaire pour favoriser une culture inclusive, en utilisant des visuels dynamiques et des modèles et scènes préconçus. Cette vidéo doit avoir une esthétique moderne et inspirante, complétée par une narration amicale et encourageante.
Exemple de Prompt 3
Pour les départements RH et les responsables de la formation et du développement, créez une vidéo explicative professionnelle de 90 secondes qui met en avant les avantages de la mise en œuvre de programmes D&I évolutifs. Le style visuel doit être sophistiqué avec des animations subtiles, et une génération de voix off confiante et articulée transmettra efficacement les informations clés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation à l'Inclusion

Transformez sans effort votre contenu sur la diversité et l'inclusion en vidéos de formation engageantes et personnalisables, favorisant une culture inclusive dans toute votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation à la diversité et à l'inclusion. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script convertit automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, garantissant que vos messages clés sur les biais inconscients et la culture inclusive sont clairement transmis.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars IA Diversifiés
Choisissez parmi une large gamme d'avatars IA pour représenter différentes perspectives et démographies dans votre générateur de vidéos de formation à l'inclusion. Cela aide à créer des expériences de formation des employés pertinentes et percutantes qui résonnent avec un public diversifié.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque et Votre Voix
Intégrez l'identité de votre organisation en utilisant des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs personnalisés. Améliorez encore votre formation avec des voix naturelles générées grâce à notre génération avancée de voix off pour une présentation soignée et professionnelle.
4
Step 4
Générez et Distribuez Votre Vidéo
D'un simple clic, générez votre vidéo de formation complète. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes d'apprentissage en ligne ou l'intégration LMS, rendant vos programmes D&I évolutifs et accessibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts D&I Complexes

Simplifiez des sujets complexes comme les biais inconscients avec des vidéos claires et concises générées par l'IA, rendant l'éducation D&I plus accessible et percutante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion efficaces ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion engageantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos IA. Vous pouvez transformer des scripts en contenu captivant avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle, rendant la formation des employés plus percutante et évolutive.

Pouvons-nous personnaliser les vidéos de formation à l'inclusion générées par HeyGen pour refléter notre marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos générées par le générateur de formation à l'inclusion. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tous vos supports de formation des employés, favorisant une culture inclusive.

Quel est le processus pour transformer du texte en contenu de formation à l'inclusion avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de contenu avec sa fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script. Il vous suffit d'entrer votre matériel écrit, et le générateur de vidéos IA de HeyGen produira une vidéo professionnelle complète avec des avatars IA et des voix off synchronisées, idéale pour la formation des employés sur des sujets comme les biais inconscients.

HeyGen prend-il en charge le déploiement efficace de programmes D&I évolutifs ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir des programmes D&I évolutifs en rendant la création de contenu de formation des employés diversifiée rapide et accessible. Notre plateforme vous permet de générer rapidement de nombreuses vidéos de formation à l'inclusion avec divers avatars IA, garantissant que votre organisation peut promouvoir de manière cohérente une culture inclusive.

