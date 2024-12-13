Générateur de Formation à l'Inclusion : Créez Rapidement des Vidéos D&I Engagantes
Créez facilement des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion percutantes pour vos employés en utilisant des avatars IA avancés pour favoriser une culture inclusive.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo instructive de 60 secondes pour les managers de niveau intermédiaire qui explique les biais inconscients à travers des scénarios de travail pertinents. Le style visuel doit être épuré et illustratif, avec une voix off calme et autoritaire générée directement à partir d'un script, assurant clarté et impact.
Une vidéo convaincante de 30 secondes destinée à tous les employés est nécessaire pour favoriser une culture inclusive, en utilisant des visuels dynamiques et des modèles et scènes préconçus. Cette vidéo doit avoir une esthétique moderne et inspirante, complétée par une narration amicale et encourageante.
Pour les départements RH et les responsables de la formation et du développement, créez une vidéo explicative professionnelle de 90 secondes qui met en avant les avantages de la mise en œuvre de programmes D&I évolutifs. Le style visuel doit être sophistiqué avec des animations subtiles, et une génération de voix off confiante et articulée transmettra efficacement les informations clés.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Programmes d'Apprentissage D&I Évolutifs.
Créez rapidement des vidéos de formation à l'inclusion complètes pour éduquer une main-d'œuvre mondiale et étendre efficacement la portée D&I.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à l'Inclusion.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour augmenter l'engagement des apprenants et améliorer les taux de rétention pour les concepts cruciaux de diversité et d'inclusion.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion efficaces ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion engageantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos IA. Vous pouvez transformer des scripts en contenu captivant avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle, rendant la formation des employés plus percutante et évolutive.
Pouvons-nous personnaliser les vidéos de formation à l'inclusion générées par HeyGen pour refléter notre marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos générées par le générateur de formation à l'inclusion. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tous vos supports de formation des employés, favorisant une culture inclusive.
Quel est le processus pour transformer du texte en contenu de formation à l'inclusion avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de contenu avec sa fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script. Il vous suffit d'entrer votre matériel écrit, et le générateur de vidéos IA de HeyGen produira une vidéo professionnelle complète avec des avatars IA et des voix off synchronisées, idéale pour la formation des employés sur des sujets comme les biais inconscients.
HeyGen prend-il en charge le déploiement efficace de programmes D&I évolutifs ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir des programmes D&I évolutifs en rendant la création de contenu de formation des employés diversifiée rapide et accessible. Notre plateforme vous permet de générer rapidement de nombreuses vidéos de formation à l'inclusion avec divers avatars IA, garantissant que votre organisation peut promouvoir de manière cohérente une culture inclusive.