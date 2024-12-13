Imaginez une vidéo de 90 secondes conçue pour les responsables de la sécurité et les agents de conformité, montrant comment HeyGen agit comme un générateur de vidéos de rapport d'incident pour simplifier les processus de documentation. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des animations de type infographique pour mettre en valeur les données et les flux de travail, complété par une voix off claire et autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour démontrer la conversion sans effort de texte brut en un rapport soigné.

Générer une Vidéo